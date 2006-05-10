افزايش ميزان صدور كود كمپوست گرانوله به خارج از كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران با بيان اينكه تا پايان سال جاري صدور كود كمپوست گرانوله به چند كشور خارجي افزايش خواهد يافت ، تصريح كرد : هم اكنون كشورهاي آفريقاي جنوبي، پاكستان و افغانستان كشورهاي خريدار كود كمپوست گرانوله از ايران هستند.

دكتر ابوالفضل ابراهيمي افزود: در حال حاضر مذاكراتي هم با برخي از كشورهاي خاورميانه و چند كشور همسايه ايران براي صدور اين محصول انجام داده‌ايم و توافقات اوليه نيز در اين مورد حاصل شده است.

وي با بيان اينكه طرح صدور كود كمپوست گرانوله به كشورهاي ديگر از ارديبهشت ماه سال 83 و با صدور 60 تن زباله در روز آغاز شده، گفت: هر تن كود كمپوست گرانوله به قيمت 85 دلار فروخته مي‌ شود.

مديرعامل سازمان بازيافت همچنين با تاكيد بر مشاركت همه جانبه شهروندان در طرح تفكيك از مبدا زباله افزود: عمليات آماده‌سازي و بازيافت زباله‌ها چه به قصد صدور محصولات توليدي و چه براي مصرف داخلي بايد با مشاركت همه شهروندان و به شكل اصولي دنبال شود.

ابراهيمي تصريح كرد: تفكيك زباله‌هاي خانگي شهروندان از مبدا ظرفيت توليد كود كمپوست و گرانوله را افزايش مي‌دهد.

وي افزود: چنانچه جداسازي مواد فسادناپذير از زباله‌هاي توليدي شهر تهران جدي گرفته شود، بخش قابل توجهي از مشكلات زيست محيطي توليد زباله‌ها نيز از بين خواهد رفت.

ابراهيمي اظهار داشت: با جداسازي مواد فسادناپذير و زايد مي‌توان كمپوست خالص و مغذي تهيه كرد.

به گفته ي ، در كمپوست‌هاي توليد شده سازمان بازيافت، ميزان وجود شيشه به كمتر از دو درصد رسيده كه پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است.

ابراهيمي همچنين افزود: هر تن زباله خانگي شهروندان تهراني توليد 800 مترمكعب شيرابه و 500 مترمكعب گاز متان را به دنبال دارد.

وي ادامه داد: نزديك به 2500 تن زباله در سال 84 وارد چرخه كمپوست شده كه تا پايان سال جاري نيز دست كم دو هزار تن ديگر به ميزان كمپوست توليد شده افزوده مي‌شود.

هم اكنون تمامي تجهيزات و امكانات لازم براي صدور كود كمپوست گرانوله توليدي از پسماندهاي خانگي تهراني‌ها به خارج از كشور مهياست.

