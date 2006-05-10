آزمون كارشناسي ارشد 21 و 22 ارديبهشت ماه برگزار مي شود / 172 هزار داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد رقابت مي كنند

دكتر ناصر اقبالي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: اين آزمون با شركت بيش از 172 هزار نفر داوطلب جهت پذيرش در 866 رشته / محل برگزار مي شود.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: در كارت ورود به جلسه داوطلباني كه مجاز به استفاده از ماشين حساب هستند در برابر هر درس اين امر ذكر شده و داوطلباني كه مجاز به استفاده از ماشين حساب نيستند از آوردن ماشين حاسب به حوزه امتحاني خودداري كنند.



ناصر اقبالي گفت: سوالات كارشناسي ارشد به صورت مفهومي طراحي شده است به همين خاطر داوطلبان بايد گزينه هاي پاسخ سوال را به دقت خوانده و پاسخ مورد نظر را انتخاب كنند.

وي اظهار داشت: داوطلبان يك روز قبل از آزمون نسبت به شناسايي حوزه امتحاني اقدام كنند و يك ساعت قبل از شروع هر آزمون در حوزه امتحاني حضور داشته باشند.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: داوطلبان در پاسخگويي به سوالات مديريت زمان را مد نظر قرار دهند و ابتدا سعي كنند به تمام سوالاتي كه پاسخ آنها را مي دانند پاسخ داده و در صورتي كه وقت اضافه اي باقي ماند به سوالات مشكل تر پاسخ دهند.

دكتر اقبالي حفظ آرامش را رمز اصلي موفقيت در آزمون دانست و خاطرنشان كرد: داوطلبان در روزهاي باقي مانده تا آزمون خود را از محيط استرس زا دور كنند، زيرا داوطلبي مي تواند تمام دانسته هاي خود را ارائه دهند كه استرس و اضطراب نداشته باشد.

به گزارش مهر، دكتر عبدالله جاسبي و دكتر اقبالي صبح روز جمعه (22 ارديبهشت ماه) از حوزه برگزاري آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در واحد علوم و تحقيقات بازديد مي كنند.