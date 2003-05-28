واردات مي تواند عامل چانه زني صادرات باشد

يك كارشناس امور ساخت تجهيزات نيروگاهي با بيان اين مطلب گفت: سالانه حدود20 ميليارد دلار كالا وارد كشور مي شود اما در مقابل اين حجم وسيع، تلاشي براي صادرات به همان كشورهاي صادر كننده نمي شود.

دكتر علي ميرسعيد قاضي با بي سايقه خواندن اين رويكرد در جهان گفت : حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس هم از اين مسائل استفاده مي برند و منافع صادرات و واردات خود را در يك راستا تعريف مي كنند.

وي نبود توازن در سرمايه گذاري براي ساخت تجهيزات در كشور را از چالش هاي اين سياست ياد كرد و افزود: در برخي از بخش ها آنقدر فشار توليد بالاست كه توليد كننده قادر به انجام تمام تعهدات نمي شود اما در مقابل زماني كه پروژه ها به اتمام مي رسد شركت هاي سازنده به شدت با كاهش سفارش ساخت مواجه مي شوند و اين امر انها را به تعديل پرسنل مجبور مي كند.