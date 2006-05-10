ايجاد رشته مهندسي مالي در دانشگاه كيش / آغاز اولين دوره MBA در دانشگاه كيش

به گزارش خبرنگار "مهر"، دكتر "مسعود عسكري" با اشاره به توسعه فعاليت هاي علمي بين المللي كيش افزود: در اين راستا فعاليت هاي بين المللي دانشگاه صنعتي شريف نيز در كيش گسترش يافته و علاوه بر رشته هاي موجود مهندسي عمران، مكاترونيك و فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد قرار است پذيرش دانشجو براي رشته هاي مهندسي برق و مكانيك در مقطع كارشناسي و مهندسي عمران (سازه) و مداد (خوردگي) در مقطع كارشناسي ارشد براي مهر ماه سال 85 صورت گيرد.

وي اضافه كرد : همچنين در صورت اخذ مجوز برگزاري دوره مهندسي مالي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد به رشته هاي فوق افزوده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: همكاري هاي بين المللي دانشگاه كيش با دانشگاه "موناش" استراليا و دانشگاه "مالتي مديا" مالزي نيز ادامه داشته و برنامه ريزي هاي لازم جهت گسترش اين همكاري ها در رشته ها و مقاطع ديگر در دست اقدام است.

دكتر عسگري درمورد اين همكاري ها گفت : همكاري مشترك با دانشگاه موناش استراليا هم اكنون در مقاطع كارشناسي در رشته مهندسي برق و سيستم هاي كامپيوتري صورت مي گيرد و دانشجويان دو سال اول خود را در كيش و براي ادامه تحصيل دو سال باقيمانده به ملبورن استراليا اعزام مي شوند.

وي ادامه داد: نخستين گروه اين دانشجويان بهمن سال 84 در يك گروه 8 نفره اعزام شدند و گروه بعدي نيز تيرماه امسال اعزام خواهند شد.

دكتر عسگري در مورد همكاري با دانشگاه مالتي مدياي اندونزي نيز گفت : اين دوره 2 ساله در رشته MBA برگزار مي شود و اولين دوره آن با حضور اساتيدي از دانشگاه مالتي از 14 ارديبهشت 85 آغاز شده است.

وي با بيان اينكه تدريس تمام دروس در مقاطع مختلف در دانشگاه كيش به زبان انگليسي است، افزود : مهمترين اهداف برگزاري دوره هاي بين المللي اين دانشگاه، گسترش آموزش عالي در كشور در سطح بين المللي، جذب دانشجويان ايراني و خارجي از سراسر جهان، فراهم كردن شرايط لازم براي تحصيل در داخل كشور به جاي تحصيل در خارج از كشور است.

رئيس دانشگاه كيش به استراتژي 7 ساله دانشگاه كيش اشاره كرد و گفت: دانشگاه كيش براساس اين استراتژي، مشاركت با دانشگاه هاي خارجي و توانمند داخلي، پژوهش هاي كاربردي واستفاده از فناوري هاي روز آموزشي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.