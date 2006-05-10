واكنش متفاوت حماس و فتح به نشست كميته چهارجانبه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي محيط از نوارغزه، جنبش حماس امروز ساعاتي پس از اعلان نتايج كميته چهارجانبه براي پيگيري مسائل خاورميانه اعلام كرد همچنان براي قبول خواسته هاي غرب يعني به رسميت شناختن اسرائيل و دست برداشتن از مقاومت و دفاع مشكلاتي وجود دارد.

كميته چهارجانبه كه شامل اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد ، روسيه و آمريكا مي شود در نشست روزگذشته خود به اتحاديه اروپا پيشنهاد دادند تا تشكل بين المللي موقتي را به منظور انتقال مستقيم كمك ها به فلسطيني ها براي مدت سه ماه به طور آزمايشي تشكيل دهد.

اسماعيل هنيه نخست وزير دولت فلسطين پس از اعلام نتايج كميته چهارجانبه گفت:" كميته چهارجانبه شروطي دارند آنان مي خواهند دولت فلسطين را به عقب نشيني وادار كنند كه درپي آن به حقوق ملت فلسطين و خطوط قرمز فلسطين ضرر مي رسد و به اسرائيل اشغالگر مشروعيت مي دهد.

اين درحالي است كه غازي حمد سخنگوي دولت فلسطين اعلام كرد امروز بيانيه اي در واكنش به تصميم كميته چهارجانبه صادر مي شود.

خبرگزاري فرانسه نوشت صائب عريقات مذاكره كننده ارشد فلسطينيان اعلام كرد كه تشكيلات خودگردان فلسطين با تاكيد از نتايج كميته چهارجانبه استقبال مي كند.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه كشورهاي كمك كننده ، ارسال كمك هاي خود را به ملت فلسطين فورا از سربگيرند تا فاجعه اي انساني به وقوع نپيوندد.

درعين حال شبكه تلويزيوني الجزيره اعلام كرد تل آويو نيز از پيشنهاد كميته چهارجانبه براي ارسال كمك به فلسطيني ها استقبال كرد.

تسبي ليفني وزير امورخارجه رژيم اسرائيل در اين باره گفت:" اين تصميم اتحاديه اروپا مانع از آن مي شود كه اين كمك ها به دولت حماس برسد".

كميته چهارجانبه روزگذشته به دعوت كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در نيويورك تشكيل جلسه داد.