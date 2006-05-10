بررسي وضعيت حوزه انتخابيه و نمايندگان استان لرستان در سالهاي 1342 تا 1357

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌ رساني مركز پژوهشها، در اين گزارش كه توسط گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز تهيه شده آمده است : به موجب قانون جدول انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 18 خرداد 1339 شمسي واصلاحي آن در تيرماه 1346، حوزه عمومي « بروجرد، خرم آباد، اليگودرز و گلپايگان» در آن ايام شامل 6 حوزه انتخابيه (خرم آباد، طرهان، ملاوي، بروجرد، اليگودرز و گلپايگان) و داراي 6 نماينده بود. تا اينكه قانون جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي – جدول 268 نفري – در دوم خرداد 1350 در مجلس شوراي ملي و در 15 خرداد 1350 در مجلس سنا به تصويب رسيد و به قانون انتخابات مجلس شوراي ملي منضم گرديد.

به موجب اين قانون، گلپايگان از حوزه عمومي «بروجرد، خرم‌آباد، اليگودرز و گلپايگان» جدا شد و جزء استان اصفهان قرار گرفت و بقيه حوزه ‌ها در زمره فرمانداري كل لرستان جاي گرفتند.

بر اساس اين قانون، حوزه دورود به حوزه‌ هاي فرمانداري كل لرستان اضافه شد و تعداد نماينده حوزه خرم آباد نيز يك نفر افزايش يافت.

همچنين به جاي طرهان شهرستان كوهدشت حوزه انتخابيه اعلام شد.

بر اساس اين گزارش در دوره ‌هاي 21 تا 24 مجلس شوراي ملي كه طي سالهاي مورد بررسي تشكيل شدند، اكثر نمايندگان حوزه ‌هاي انتخابيه استان لرستان افراد ثابتي بودند و به عنوان مثال اميرحسن فولادوند، غلامحسين فخرطباطبايي، تيمسار سرلشكر سيد محمود نكوزاد، علي كمالوند و تيمسار فضل‌ الله همايوني به ترتيب به عنوان نمايندگان اليگودز، بروجرد، خرم ‌آباد، ملاوي و طرهان در دوره هاي 21 تا 23 مجلس شوراي‌ ملي همواره حضور داشته ‌اند تا اين كه سرانجام در دوره 24 مجلس همگي تغيير يافتند.

مركز پژوهشها بخش ديگري از گزارش خود را به بيان مشخصات، تحصيلات، سوابق و تجربيات تعدادي از نمايندگان لرستان اختصاص داده و متذكر شده كه دسترسي به مشخصات تمام نمايندگان در مدت زمان محدود تهيه گزارش امكان پذير نشده است.

گفتني است : استان لرستان با مساحت 28 هزار و 64 كيلومتر مربع در جنوب غربي ايران قرار گرفته و 1/7 درصد كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است. جمعيت اين استان 6/1 ميليون نفر و برابر 2/6 درصد جمعيت كشور است.

اين استان از شمال به استان ‌هاي مركزي و همدان، از جنوب به استان خوزستان، از شرق به استان چهارمحال و بختياري و از غرب به استان‌ هاي كرمانشاه و ايلام محدود مي ‌شود. مركز استان لرستان، خرم آباد است و بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، درود، ازنا، كوهدشت، دلفان، سلسله و پل دختر شهرستانهاي آن به شمارمي ‌روند.

اين نخستين گزارش از سلسله گزارشهايي است كه مركز پژوهشها در مورد بررسي وضعيت حوزه‌ هاي انتخابيه و نمايندگان استانهاي مختلف در سالهاي قبل از انقلاب كار تهيه آنها را آغاز كرده است.