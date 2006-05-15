13 طرح پژوهشي در گروه پژوهشي افغانستان شناسي دانشكده هنر بيرجند اجرا مي شود

رئيس دانشكده هنر بيرجند در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: گروه پژوهشي افغانستان شناسي بيرجند، متشكل از اساتيد برجسته رشته هاي مختلف باستان شناسي، تاريخ،علوم سياسي، جغرافيا و گروه مهندسي زير نظر شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده هنر بيرجند فعاليت مي كند.





حسين فرزانه پور افزود: هدف از تشكيل اين گروه وجود روابط سياسي منطقه اي، امكان زمينه هاي اقتصادي، ‍زمين شناسي، فني و كاووش هاي باستان شناسي و معرفي پتانسيل ها و بررسي ابعاد مختلف ظرفيت هاي كشاورزي و اجتماعي در كشور همسايه است.





وي در ادامه گفت: از ميان 13طرح تحقيقاتي اين مركز به علت كمبود امكانات، فقط 3 طرح بررسي كانون هاي تصميم گيري در قانون اساسي جديد افغانستان، باستان شناسي سيستان ايران و افغانستان، 4 طوايف اويماق و نقش اساسي آنها در آثار قاجار در حال اتمام است.