  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵

در صورت تامين اعتبارات ؛

13 طرح پژوهشي در گروه پژوهشي افغانستان شناسي دانشكده هنر بيرجند اجرا مي شود

13 طرح پژوهشي در گروه پژوهشي افغانستان شناسي دانشكده هنر بيرجند اجرا مي شود

گروه پژوهشي افغانستان شناسي بيرجند با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري زير نظر دانشكده هنر بيرجند فعال شده است و 13 طرح پژوهشي در دست اجرا دارد.

رئيس دانشكده هنر بيرجند در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: گروه پژوهشي افغانستان شناسي بيرجند، متشكل از اساتيد برجسته رشته هاي مختلف باستان شناسي، تاريخ،علوم سياسي، جغرافيا و گروه مهندسي زير نظر شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده هنر بيرجند فعاليت مي كند.

حسين فرزانه پور افزود: هدف از تشكيل اين گروه وجود روابط سياسي منطقه اي، امكان زمينه هاي اقتصادي، ‍زمين شناسي، فني و كاووش هاي باستان شناسي و معرفي پتانسيل ها و بررسي ابعاد مختلف ظرفيت هاي كشاورزي و اجتماعي در كشور همسايه است.

وي در ادامه گفت: از ميان 13طرح تحقيقاتي اين مركز به علت كمبود امكانات، فقط 3 طرح بررسي كانون هاي تصميم گيري در قانون اساسي جديد افغانستان، باستان شناسي سيستان ايران و افغانستان، 4 طوايف اويماق و نقش اساسي آنها در آثار قاجار در حال اتمام است.

کد مطلب 324176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها