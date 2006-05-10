به گزارش مهر ، قاسم تبريزي - مدير غرفه مركز اسناد تاريخي گفت : مركز اسناد تاريخي از سال 1376 با برنامه ريزي انتشار اسناد تاريخي كشور آغاز به كار كرد و هدف آن ارائه منابع و مؤلفه هاي مستند براي محققان بوده است .
وي تصريح كرد: مركز اسناد تاريخي بر آن نيست كه در متن اسنادي كه منتشر مي كند ، دخل و تصرف كند و در صورت نياز تنها به صورت مختصر درباره برخي از موضوعات توضيحاتي را در پاورقي منتشر مي كند.
مدير غرفه مركز اسناد تاريخي در ادامه عنوان كرد : مركز تاكنون 176 عنوان كتاب در 3 موضوع رجال، جريانات و وقايع منشتر كرده است كه از اين ميان 27 عنوان كتاب با اين كه بارها تجديد چاپ شده اند ، ناياب شده اند و 25 عنوان از اين كتابها پيرامون اسناد ساواك است .
تبريزي با اشاره به اين نكته كه مركز اسناد تاريخي هنوز فعاليتي براي انتشار اسناد خليج فارس نكرده است ، گفت : مركز اسناد چند موضوع را در دستور كار خود دارد كه از ميان ميتوان به انتشار اسناد خليج فارس و مساجد و مراكز اسلامي اشاره كرد.
