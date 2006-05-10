هيئت وزيران صبح امروز تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين جلسه مجوز امضاي مقدماتي موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان كشورهاي عضو گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه (D-8) و همچنين امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاري اداري - گمركي ميان اين كشورها به تصويب هيئت وزيران رسيد.

در جلسه هيئت وزيران همچنين اعضاي هيئت داوري موضوعات مورد اختلاف در خصوصي سازي انتخاب شدند.

بر اين اساس آقايان علي اكبر عرب مازار، هوشنگ نادريان، لطفعلي لطفعليان، عبدالعلي ميركوهي و ميرحسين عابدين كلهران به پيشنهاد مشترك وزراي امور اقتصاد و دارايي و دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به مدت 6 سال مطابق ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، عضو هيئت داوري موضوعات مورد اختلاف در خصوصي سازي خواهند بود.

براساس ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم درباره شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمات در واگذاري بخش خصوصي در صلاحيت هيئت داوري است.

در جلسه صبح امروز هيئت وزيران برخي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي نيز مطرح و درباره آن تصميم گيري شد.