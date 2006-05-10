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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۷

در رماني از مصطفي جمشيدي

وقايع سياسي امروز عراق به روايت داستاني درآمد

وقايع سياسي امروز عراق به روايت داستاني درآمد

مصطفي جمشيدي با نگارش رمان " سونات عدن " فصل پرآشوب دوران سياسي عراق بعد از فروپاشي رژيم بعث را روايت كرده است.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، در اين اثر وقايع و رويدادهاي روز كشور عراق - از جمله ترورها و جنايت هاي سازمان تروريستي القاعده - دستمايه روايت قرار گرفته است.

 اين رمان كه كاملا با صبغه واقع گرايانه نگاشته شده، با دارا بودن چند شخصيت داستاني ايراني تصويري دقيق و رقت انگيز از اوضاع مشوش اين كشور ارائه كرده است. رمان " سونات عدن " را كه بعد از سفر نويسنده به عراق و بر پايه مشاهدات عيني او نوشته شده نشر سوره مهر منتشر كرده است.

اين نويسنده همچنين رمان " وقت نيايش ماهي " را اخيرا از سوي موسسه آينده روشن روانه بازار كتاب كرده است. در اين داستان بحث انتظار محور اصلي ماجراست. داستان كتاب از اين قرار است كه پسر نوجواني با دستگيري پدرش توسط  دستگاه امنيتي ساواك، گرفتار اتفاقاتي جديد مي شود. نويسنده در رمان " وقت نيايش ماهي "، روايت خود را از سال 1354 آغاز كرده و با طرح مسائل مختلف، سرنوشت شخصيت هاي خود را تا امروز دنبال مي كند.

کد مطلب 324206

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