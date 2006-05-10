5 معضل اساسي صنعت چاي در ايران

به گزارش خبرگزاري اقتصادي مهر ، رئيس اتحاديه چايكاران در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي با انتقاد از بي توجهي به چاي و چايكاري در كشور تاكيد كرده است كه طي چند سال اخير و به‌دليل رها شدن چاي و چايكاري توليد چاي خشك به حدود 25 تا30 تن كاهش يافته است .

درنامه اين اتحاديه آمده است : طي چند سال گذشته نه تنها واردات قانوني چاي قطع شد بلكه توليدات داخلي نيز به سياست وارد انبار شد تا قاچاق اين محصول افزايش يابد .

همچنين در بخشي ديگر از نامه تاكيد شده است : آقاي وزير مشكل چاي ، چاي وطن نيست چرا كه اگر چاي داخلي درست ساخته و پرداخته شود بهترين است و مشكل جاي ديگري است كه نمي گذارند خوب تهيه شود.

رئيس اتحاديه چايكاران خوب تهيه كردن چاي را در قالب پرداخت تسهيلات به زراعي و رسيدگي به باغ و كارخانه دانسته و تاكيد كرده است : اين در حالي است كه از آبان ماه 84 و علي رغم درخواست هاي متعدد براي پرداخت تسهيلات به چايكاران براي به زراعي باغات چاي تا كنون هيچ ديناري پرداخت نشده است .

در نامه رئيس اتحاديه چايكاران به وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه چايكار و چايكاري چندين سال است كه از بي توجهي مسئولان رنج مي برد ، آمده است : معضل چاي قاچاق چاي وارداتي ، اعمال نفوذ قاچاقچيان چاي ، جلوگيري از واردات قانوني چاي ، انباشت توليد داخلي و بالاخره انحلال سازمان چاي است .

ايرج هوسمي در بخشي از نامه با انتقاد از نرخ خريد تضميني چاي براي سال 85 تصريح كرده است : چطور كاهو ، كلم و گوجه بادمجان زماني كه بازار وارد مي شوند بهاي بيشتري از برگ سبز چاي دارند ، بهاي يك كيلو برگ چاي ويك كيلو برنج طارم در 40 سال گذشته برابر بود اما امروز بهاي هر كيلو برنج اقلا 125000 ريال و چاي 1900 ريال است ؟