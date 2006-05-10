  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۲۸

در نامه رئيس اتحاديه چايكاران به وزير جهاد كشاورزي عنوان شد:

5 معضل اساسي صنعت چاي در ايران

5 معضل اساسي صنعت چاي در ايران

رئيس اتحاديه چايكاران در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي ، قاچاق چاي وارداتي ، اعمال نفوذ قاچاقچيان چاي ، جلوگيري از واردات قانوني چاي ، انباشت توليد داخلي و بالاخره انحلال سازمان چاي را پنج معضل اساسي صنعت چاي در ايران برشمرد.

به گزارش خبرگزاري  اقتصادي مهر ، رئيس اتحاديه چايكاران در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي  با انتقاد از بي توجهي به چاي و چايكاري در كشور تاكيد كرده  است كه طي چند سال اخير و به‌دليل رها شدن چاي و چايكاري توليد چاي خشك به حدود 25 تا30 تن كاهش يافته است .

درنامه اين اتحاديه  آمده است :  طي چند سال گذشته  نه تنها واردات قانوني چاي قطع شد بلكه توليدات داخلي نيز به سياست وارد انبار شد تا قاچاق اين محصول افزايش يابد .

همچنين در بخشي ديگر از نامه تاكيد شده است : آقاي وزير مشكل چاي ، چاي وطن نيست چرا كه اگر چاي داخلي درست  ساخته و پرداخته شود بهترين است  و مشكل  جاي ديگري است كه نمي گذارند خوب تهيه شود.

رئيس اتحاديه چايكاران خوب تهيه كردن چاي را در قالب  پرداخت تسهيلات به زراعي و رسيدگي به باغ و كارخانه دانسته و تاكيد كرده است : اين در حالي است كه از آبان ماه 84 و علي رغم  درخواست هاي  متعدد براي پرداخت تسهيلات به چايكاران براي به زراعي باغات چاي تا كنون هيچ  ديناري پرداخت نشده است .

در نامه رئيس اتحاديه چايكاران به وزير جهاد كشاورزي  با اشاره به اينكه چايكار و چايكاري چندين سال است كه از بي توجهي مسئولان رنج مي برد ، آمده است : معضل چاي قاچاق چاي وارداتي ، اعمال نفوذ قاچاقچيان چاي ،  جلوگيري از واردات قانوني چاي ، انباشت توليد داخلي و بالاخره انحلال سازمان چاي است .

 ايرج هوسمي در بخشي از نامه با انتقاد از نرخ خريد تضميني چاي براي سال 85  تصريح كرده  است : چطور كاهو ، كلم و گوجه بادمجان زماني كه بازار وارد مي شوند بهاي بيشتري از برگ سبز چاي دارند ، بهاي يك كيلو برگ چاي ويك كيلو برنج طارم در 40 سال گذشته برابر بود اما امروز بهاي هر كيلو برنج اقلا 125000 ريال و چاي 1900 ريال است ؟ 

کد مطلب 324216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها