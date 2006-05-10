به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين سريال كه به كارگرداني جواد مزدآبادي و تهيه كنندگي محمدرضا شفيعي با حمايت معاونت امر به معروف و نهي از منكر نيروي مقاومت بسيج تهيه مي شود، به معضلات شركت هاي هرمي و عواقب عضويت خانواده ها و جوانان در اين شركت ها مي پردازد.

در "آدمخوار" بازيگراني چون رامبد شكرآبي، شهرام عبدلي، حبيب دهقان نسب، ميرحسين معلومي، سيدجواد هاشمي، مينا جعفرزاده، زهره فكور صبور، آرام جعفري، حشمت آرميده، احمد كاوري، ميرطاهر مظلومي و ... به ايفاي نقش مي پردازند.

از ديگر عوامل سازنده اين سريال مي توان به نويسندگان (مزدآبادي و عبدلي)، مدير توليد (سيدحسين يعقوبي)، جانشين توليد (اصغر كشاني)، مدير تصويربرداري (هاشم عطار)، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز (كامبيز دارابي)، طراح صحنه (ايرج ملكي) ،چهره پرداز (عليرضا باقربيگي)، صدابردار (مجتبي برهاني زاده) جلوه هاي ويژه (حسين طلابيگي)، دستيار دوم كارگردان و روابط عمومي (حبيب قلي زاده)، عكاس و تصويربردار پشت صحنه (حامد نمازي) و ... اشاره نمود.

"آدمخوار" در 13 قسمت 40 دقيقه اي در موسسه فرهنگي هنري وصف صبا توليد مي شود.