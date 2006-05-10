بودجه دانشگاه ها اوائل هفته آينده ابلاغ مي شود / توسعه و ايجاد دانشگاه ها در سفرهاي استاني نياز به هماهنگي و بررسي كارشناسانه دارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد حسين صادقي مقدم" ظهر امروز در اختتاميه پنجاه و پنجمين نشست روساي دانشگاه هاي سراسر كشور افزود: اميدواريم دانشگاه ها به اندازه كافي از محل كسري هاي سال 84 صرفه جويي كرده باشند تا زمان تخصيص بودجه سال 85 برخي امور جزيي در دانشگاه ها انجام داده شود.

وي اظهار داشت: در مورد بودجه 85 ارقامي در لايحه بودجه بود كه بعد با تغييرات كمي در بخش هزينه اي به تصويب مجلس رسيد و پس از تصويب هم ابلاغ شد. اين موضوع نياز به توضيح دارد.

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت اضافه كرد: تلاش هاي زيادي در زمينه بودجه هاي عمراني صورت گرفت اما استدلال كلي اين بود كه مجلس دستور داده پس از ارائه جداول تمامي اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به اندازه 5/22 درصد كم شود و همچنين گفته مي شود كه چنانچه رقم بودجه عمراني در سال جاري پذيرفته شود، اين تقليل هم جبران مي شود و همان اعتبارات عمراني كه براي سال 85 دانشگاه ها پيش بيني شده محقق مي شود.

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت خاطرنشان كرد: به دليل اين بحث ها ابلاغ بودجه دانشگاه ها با تأخير مواجه شد و آخرين امضاها توسط مجلس در هفته گذشته صورت گرفته و اوائل هفته آينده ابلاغ و 21 درصد كه به اندازه سه ماهه اول سال 85 است به دانشگاه ها تخصيص داده مي شود.

وي اظهار داشت: در بخش عمراني هم تخصيص ها را تا 2 هفته آينده تخصيص ارائه مي دهيم كه در اين زمينه تلاش شد در 6 ماهه اول اعتبارات پرداخت شود تا زمينه اي براي متمم به وجود آيد.

"صادقي" افزود: برخي از دانشگاه ها در جدول هزينه جاريشان نسبت به لايحه تقليل و در برخي ديگر افزايش مشاهده مي شود. در اين زمينه وزير علوم و بهداشت مي توانند از اختيارات تبصره 9 استفاده كنند و 5 درصد ا ز اعتبارات هر دانشگاهي را كم و تا 10 درصد به اعتبارات دانشگاه هاي ديگر اضافه كنند.

وي در خصوص اعتبارات عمراني افزود: در طول برنامه جهارم اعتبار عمراني پيش بيني شده 2000 ميليارد تومان است كه بايد برنامه ريزي هاي لازم در زمينه توزيع درست اين اعتبار صورت گيرد تا در پايان برنامه به يك حد استاندارد در اين زمينه دست يابيم. لازمه اين كار اين است كه به طور دقيق بدانيم براي هر دانشگاهي چه مقدار فضا، دانشجو، كارمند و .. نياز است.