نظارت بر تئاتر بايد مبتني بر تفاهم با هنرمندان باشد

مسئول اسبق شوراي نظارت وارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره تفاوت بين مميزي و نظارت گفت: "مميزي يك دستور از پيش تعيين شده است كه بايد و نبايد را مشخص مي كند، اما شوراي نظارت بر اين اساس عمل نمي كند و با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي موجود در كشور ضوابط را با تفاهم با هنرمندان تعيين مي كند. جريان نظارت مي تواند خدمات بسيار ارزنده و مفيدي به تئاتر كند و نبود آن شايد مشكلات بيشتري براي تئاتر ايجاد كند كه قابل حل نباشد."

حسين مسافر آستانه با اشاره به لزوم وجود نظارت بر تئاتر خاطرنشان كرد: "قوانين و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضوابطي مشخص و روشن است، اما چگونگي تطبيق اين ضوابط با شرايط اجتماعي و فرهنگي كشور و عمل به اين قوانين وظيفه شوراي نظارت و ارزشيايي مركز هنرهاي نمايشي است."



رئيس انجمن نمايش ضمن اشاره به لزوم تغيير اين قوانين بر اساس شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور تصريح كرد: "ممكن است در برخي موارد شوراي نظارت بر اساس شرايط اجتماعي و فرهنگي موضوعات خاصي را با توجه به عملكرد گذشته مسئولان پيگيري كند، اما اين نيز بايد با ايجاد ديالوگ و تفاهم با هنرمندان باشد."



مسافر آستانه كه در دوران مسئوليت خود در شوراي نظارت مركز هنرهاي نمايشي توانسته بود رضايت خاطر هنرمندان تئاتر را فراهم كند، در پاسخ به اين كه نمايش "هتل ايران" با سابقه اجراي عمومي در تئاتر شهر امروز موفق به گرفتن مجوز اجرا در فرهنگسراي نياوران نشده، آيا مغاير اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؟ متذكر شد: "اين نمايش در دوران مسئوليت فرهاد مهندس‌پور مجوز اجراي عمومي گرفت نه من. اما فكر نمي كنم اين نمايش مطابق با شرايط اجتماعي سياسي كشور ما نباشد. البته ممكن است يك نمايش در يك دوره اي از شوراي نظارت مجوز بگيرد و روي صحنه برود، اما در مقطعي ديگر شوراي نظارت آن اثر را بررسي كند و به آن مجوز اجرا ندهد."