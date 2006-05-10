به گزارش مهر ، « گونگور اووت » مدير غرفة تركيه در بازار جهاني كتاب ضمن اعلام اين مطلب گفت : در سالهاي گذشته وزارت فرهنگ تركيه از سوي سفارتخانه اين كشور در تهران تنها نماينده حاضر در غرفه تركيه بود اما امسال اتحاديه ناشران تركيه نيز با منتخبي از كتابهاي خود در اين غرفه حضور دارد.
وي با اشاره به عرضه كتابهايي درباره هنر، خطاطي، هنرهاي سنتي و موزههاي تركيه در اين نمايشگاه افزود : بازديدكنندگان استقبال خوبي از بازار جهاني كرده اند و دقت به كتابها و طرح سؤالاتي از متصديان غرفه علاقهمندي آنها را به آشنايي با فرهنگ كشور تركيه نشان مي دهد.
«گونگور اووت» معتقد است فضاي وسيع و زيباي نمايشگاه كتاب و نظم و ترتيب حاكم برآن و تنوع كتابهاي عرضه شده در اين نمايشگاه فضاي مناسبي را به جهت تبادل فرهنگي خصوصاً بين كشورهاي همسايه فراهم آورده است. به گفته وي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نمايشگاه هاي آسيايي از جمله مسكو، توكيو و شارجه بزرگتر است.
مدير غرفه تركيه :
نمايشگاه كتاب تهران از ساير نمايشگاه هاي آسيايي بزرگتر است
اتحاديه ناشران تركيه براي اولين بار در بازار جهاني نمايشگاه كتاب تهران شركت كرده است و ضمن اعلام رضايت از فضاي حاكم بر اين نمايشگاه به تبادل و همكاري هر چه بيشتر با ناشران ايراني مي انديشد .
کد مطلب 324260
نظر شما