منتظر يك جهش در عرصه كتاب هستيم

به گزارش مهر ، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : اين نوع نمايشگاه ‌ها تأثير فوق ‌العاده‌اي در گسترش فرهنگ كتابخواني در جامعه دارد . واقعيت اين است كه هنوز سرانه فضاي كتابخانه‌ها و ميزان مطالعه كتاب ما با نقطه مطلوب فاصله دارد.



ميرتاج ‌الديني افزود: با برگزاري نمايشگاه كتاب از اولين دوره خود تاكنون شاهد افزايش استقبال مردم به خصوص نسل جوان هستيم. اما بايد از اين استقبال بهره‌برداري مطلوب را ببريم.



عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: بايد پس از برگزاري هر نمايشگاه هم به لحاظ فرهنگي و هم به لحاظ آمارگيري مطالعاتي صورت گيرد تا مشخص شود چه اندازه به اهداف برگزاري اين نمايشگاه نزديك شده‌ايم.



وي ادامه داد: تكرار نمايشگاه كتاب حتي بدون نوآوري هم لازم است، اما چه خوب است كه هر سال با بهره‌گيري از تجربه‌هاي گذشته، از كارهاي صرفاً تكراري خودداري كنيم.



مير تاج‌الديني در پايان گفت : بايد از ناشران داخلي حمايت بيشتري صورت گيرد در اين مورد با نظر رئيس جمهور كه در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه كتاب عنوان شد، موافق هستم .

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