بازديد ناگهاني وزير بازرگاني از مراكز خريد گندم

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، در اين بازديد كه بدون اطلاع قبلي انجام گرفت، وزير بازرگاني با حضور در سيلوهاي آذرپيكان و شهيد رجايي اهواز، چگونگي اجراي شيوه جديد خريد نقدي گندم كشاورزان را از نزديك بررسي كرد.
ميركاظمي در اين بازديد در سخناني ضمن تاكيد بر لزوم سرعت عمل در كار خريد گندم از كشاورزان و پرداخت وجه آن دستورات لازم را جهت پي گيري به مراجع ذي ربط صادر كرد.
در اين بازديد حيات مقدم استاندار خوزستان، مفتح مدير عامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي و همچنين علي اكبريان مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، وزير بازرگاني را همراهي كردند.
