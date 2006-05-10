جلوي كار خلاف در واردات سم تايپك را گرفتيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا اسكندري كه امروز به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، در جمع خبرنگاران ادعاهاي مطرح شده از سوي نمايندگان مبني بر واردات سم فاسد براي علف هرز مزارع گندم را رد كرد و متذكر شد: هيچ سم فاسدي وارد كشور نشده است.

وي اظهار داشت: اگر مدعيان ورود سم فاسد به كشور سندي دارند، آن را ارايه نمايند.

وزير جهاد كه در پاسخ به سوالي مبني بر واردات 400 تن سم فاسد براي علت هرز از كشور هند كه بهانه استيضاح وي در مجلس قرار گرفته، سخن مي گفت، ادامه داد: من جلوي كار خلاف را گرفته ام به همين دليل در اين زمينه ادعاهايي مطرح شده است.

وي تصريح كرد: سم تايپك يك نام تجاري است و هر ساله براي مبارزه با علف هرز مزارع گندم وارد كشور مي شود كه در بعضي سال ها سوء استفاده هاي زيادي در اين زمينه شده و اين يك نمونه از اسناد تخلفات وزارت جهاد كشاورزي در گذشته است كه قصد افشاي آن را دارم.

اسكندري اضافه كرد: سال گذشته سم تايپك از يك شركت خارجي به قيمت هر ليتر 19 دلار خريداري شده، بدون اين كه واردات آن به مناقصه گذاشته شود و امسال نيز قصد داشتند با قيمت هر ليتر 21 دلار خريداري كنند كه آن را امضاء نكردم و اجازه ندادم بدون شركت در مناقصه سم وارد شود.

وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: وقتي ورود سم به مناقصه گذاشته شود، قيمت آن به 12 دلار رسيد و اين نشان مي دهد كه 7 دلار در هر ليتر سال گذشته در اين ميان تخلف صورت گرفته است.

اسكندري گفت: پس از اعلام نتيجه مناقصه، برخي عناصر و افراد به اين و آن متوسل شدند كه بگويند سم خريداري نشود و حتي گفتند كه سم اصلي نيست ؛ در حالي كه سم تايپك مخصوص علت هرز است و اكنون سازمان حفظ نباتات نيز پيش از مصرف، آن را كنترل كرده و بعد از بررسي اجازه مصرف را صادر مي كند.

وي اضافه كرد: هم اكنون 400 هزار ليتر از اين سم با قيمت 12 دلار توزيع شده و فشاري كه در اين باره به وزارت جهاد كشاورزي وارد مي شود به دليل آن است كه اجازه داده نشده با قيمت 21 دلار فروخته شود و جلو سوء استفاده را گرفته ايم.

وزير كشاورزي تاكيد كرد: افرادي كه اين مسايل را مطرح مي كنند بايد جواب بدهند كه سالها به كشاورز ظلم كرده اند و امسال جلوي آن گرفته شده حالا جوسازي مي كنند كه شركت فروشنده مشكل دارد يا سم فاسد است.

وي تصريح كرد: هر كسي مدعي است سم فاسد و سند دارد مستندات خود را ارايه كند، ما بررسي مي كنيم.

اسكندري در پاسخ به اين سوال كه چرا علي رغم دستور رئيس جمهور مبني بر عدم خريد سم مذكور خريداري شده اس، اظهار داشت: ما به عنوان خدمتگزار رئيس جمهور هستيم و ايشان دستور اصلاح داده اند كه محيط از مفسده هايي كه وجود دارد پاكسازي شود ما كه نبايد تهمت به ايشان بزنيم. هر كس چه نماينده و چه افراد ديگر مدعي است، سندهاي خود را ارايه كند.

وزير كشاورزي تصريح كرد: اين يكي از كارهايي است كه قبلا گفته بودم به افشاي آن مي پردازم و حالا هم محكم پاي آن ايستاده ايم.

از اسكندري درباره استيضاح سوال شد، وي در پاسخ گفت: استيضاح حق نمايندگان است و در صورت طرح ما از آن استقبال مي كنيم تا همه چيز روشن شود نمايندگان نظرات خود را مطرح مي كنند ما هم دلايل اقدامات خود را ارايه مي كنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل طرح استيضاح را چه مي داند؟ گفت: ما قانون را رعايت مي كنيم و در ميدان كار هستيم و چون كار مي كنيم انتقاد نيز وجود دارد و از قانون هم خارج نمي شويم.

وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر شايعه كنار گذاشته شدن وي از دولت توسط رئيس جمهور گفت: روزي كه آمدم، گفتم تا آخر ايستادم و انجام وظيفه مي كنم اما اين مطالب را من نشنيده ام.

در ادامه اين گفت و گو خبرنگاري از وزير كشاورزي درباره علوم رسيدگي به مشكلات مرغداران پرسيد كه وي در پاسخ گفت: مشكلات آنها بررسي شده است اما نبايد هر درخواستي را ما انجام بدهيم. مشكلات مرغداران به سالهاي 75 تا 73 باز مي گردد و آنها مي خواهند كه وام هاي دريافتي مرغداران بخشوده شود كه ما در اين زمينه نياز به قانون داريم.

وي همچنين درباره واردات گندم با وجود خودكفايي توليد در داخل گفت: آماري كه از سوي گمرك دراين باره ارايه مي شود بايد مشخص شود گندم خوراكي وارد مي شود يا گندم خوراك دام، اما سالانه مقداري گندم وارد مي شود كه بعد از تبديل به آرد مجددا صادر مي شود.