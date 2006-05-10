اهداي يك ميليون بن خريد كتاب به كتابخانه هاي حوزه هاي علميه تهران

"مسعود سريع القلم" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با بيان اين خبر گفت: اولين دوره اهداي بن كتاب به حوزه هاي علميه تهران در اسفند ماه سال 83 برگزار شد و دومين دوره اهداي بن نيز همزمان با نمايشگاه كتاب در حال اجراست.

وي افزود: در اين طرح به 50 حوزه علميه تهران، مبلغ يك ميليون تومان بن وزارت ارشاد اهداء مي شود و مسئولين حوزه هاي علميه تا پايان نمايشگاه فرصت دارند كه با مراجعه به غرفه موسسه نشر شهر در نمايشگاه كتاب تهران واقع در سالن 50 اين بن ها را دريافت كنند.

مدير روابط عمومي موسسه نشر شهر گفت: ليست حوزه ها ازسازمان تبيغات تهران دريافت شده است و نمايندگان حوزه علميه مي توانند با ارائه معرف نامه كتبي از حوزه علميه ممهور به مهر حوزه در كنار ارائه اصل مهر به نمايشگاه مراجعه كنند ولي براي حوزه هاي كه در ليست سازمان قرار ندارند ارائه معرفي نامه كتبي از سازمان الزامي است.

وي افزود: فرصت مراجعه براي دريافت اين بن ها تا پايان نمايشگاه كتاب تهران است و تاكنون تصميمي براي حوزه هاي كه در اين فرصت مراجعه نكنند، گرفته نشده است.