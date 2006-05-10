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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۴۶

مدير روابط عمومي موسسه نشر شهر در گفتگو با مهر خبر داد:

اهداي يك ميليون بن خريد كتاب به كتابخانه هاي حوزه هاي علميه تهران

موسسه نشر شهر وابسته به شهرداري تهران يك ميليون تومان بن كتاب به كتابخانه هاي حوزه علميه تهران اهداء مي كند.

"مسعود سريع القلم" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با بيان اين خبر گفت: اولين دوره اهداي بن كتاب به حوزه هاي علميه تهران در اسفند ماه سال 83 برگزار شد و دومين دوره اهداي بن نيز همزمان با نمايشگاه كتاب در حال اجراست.

وي افزود: در اين طرح به 50 حوزه علميه تهران، مبلغ يك ميليون تومان بن وزارت ارشاد اهداء مي شود و مسئولين حوزه هاي علميه تا پايان نمايشگاه فرصت دارند كه با مراجعه به غرفه موسسه نشر شهر در نمايشگاه كتاب تهران واقع در سالن 50 اين بن ها را دريافت كنند.

مدير روابط عمومي موسسه نشر شهر گفت: ليست حوزه ها ازسازمان تبيغات تهران دريافت شده است و نمايندگان حوزه علميه مي توانند با ارائه معرف نامه كتبي از حوزه علميه ممهور به مهر حوزه در كنار ارائه اصل مهر به نمايشگاه مراجعه كنند ولي براي حوزه هاي كه در ليست سازمان قرار ندارند ارائه معرفي نامه كتبي از سازمان الزامي است.

وي افزود: فرصت مراجعه براي دريافت اين بن ها تا پايان نمايشگاه كتاب تهران است و تاكنون تصميمي براي حوزه هاي كه در اين فرصت مراجعه نكنند، گرفته نشده است.

کد مطلب 324291

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