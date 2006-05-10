دانشگاه آزاد 20 هزار عضو هيات علمي جذب مي كند / همايش روساي دانشگاه هاي جهان اسلام برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر جاسبي ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد ساوه افزود: دانشگاه آزاد در آستانه تاسيس اين دانشگاه در 31 ارديبهشت ماه، داراي بيش از يك ميليون و 800 فارغ التحصيل، يك ميلون و 200 هزار دانشجو، 330 واحد و مركز دانشگاهي، 11 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي و 25 هزار عضو هيات علمي است كه در ابتداي راه چنين هرگز چنين پيشرفتي تصور نمي شد.

وي اظهار داشت: اگر تنها 10 درصد از سه ميليون فارغ التحصيل و دانشجوي دانشگاه آزاد به خارج از كشور مهاجرت مي كردند بيش از 45 ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي شد.

دكتر جاسبي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد در حال حاضر بيش از 55 هزار شغل مستقيم ايجاد كرده و در اين امر بيش از هزار و 500ميليارد تومان براي دولت سرمايه گذاري كرده و صدها هزار شغل غير مستقيم نيز ايجاد كرده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: آموزش عالي تاريخي 75 ساله دارد اما تا چند سال پيش حضوري در محافل بين المللي نداشته است. دانشگاه آزاد با عضويت در انجمن بين المللي دانشگاه ها كه 800 دانشگاه در آن عضويت دارند و رياست شوراي اجرايي دانشگاه هاي جهان اسلام نام ايران را در ميان دانشگاه هاي جهان مطرح كرد.

وي خاطرنشان كرد: امروز شاهد آن هستيم كه انتقادهاي فراواني در خصوص توسعه كمي دانشگاه آزاد و بي كاري دانشجويان اين دانشگاه پس از فارغ التحصيلي مي شود در حالي كه وظيفه دانشگاه تنها ارتقاء سطح فرهنگ است و دانش و اين مسئله نبايد با اشتغال گره بخورد اما بايد به سمت آن حركت كرد.

رئيس اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلامي تفزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا به ازاي هر 100 هزار نفر 6 هزار و 500 دانشجو وجود دارد در حالي كه در ايران به ازاي هر صد هزار نفر سه هزار و 500 دانشجو وجود دارد .

دكتر جاسبي تاكيد كرد: از سوي ديگر دانشگاه آزاد به هر شهري كه پا گذاشته است تحولي عظيم در توسعه و پيشرفت آن منطقه داشته است و بسياري از شهرهاي ما به واسطه دانشگاه آزاد رشد كرده اند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: آموزش عالي بايد آنقدر در كشور گسترش يابد كه ديوار و سد كنكور برداشته شود و امكان تحصيل براي همه متقاضيان ورود به دانشگاه فراهم شود.

وي با اشاره به نامگذاري سال 85 به سال پيامبر اعظم افزود: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه اي در خصوص سال پيامبر برگزار شد كه به پيشنهاد دانشگاه آزاد اسلامي فيلمي در خصوص زندگي پيامبر و خواندان او ساخته خواهد شد.

به گزارش مهر، دكتر جاسبي در ادامه ادامه داد: با توجه به آن كه پيامبر اسلام نقطه وحدت تمامي مسلمانان جهان است همايش روساي دانشگاه هاي جهان اسلام نيز به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي در شهريور ماه برگزار خواهد شد.

وي اظهار داشت: اگر دستور پيامبر و يادگار بزرگ او كه همان قرآن است را برنامه كار قرار دهيم در همه ابعاد و حوزه ها موفق خواهيم شد و اين سال مي تواند بهانه اي باشد براي وحدت يكپارچگي و عظمت و شكوه اسلام و مسلمانان سراسر دنيا.