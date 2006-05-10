نخست وزير رژيم صهيونيستي درباره ايران به بوش مشورت مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، راديو نظامي رژيم صهيونيستي با اشاره به رايزنيهاي مقدماتي امروز اولمرت دراين خصوص اعلام كرد: نخست وزير اسرائيل در ديدارش با بوش جرج بوش بر اهميت حياتي تحريم ها برضد ايران براي جلوگيري از دستيابي به بمب اتمي تاكيد خواهد كرد .

راديو نظامي رژيم صهيونيستي افزود: اولمرت تمام اطلاعات جمع شده مسئولان امنيت اسرائيل درخصوص پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران را در اختيار مسئولان آمريكايي قرارخواهد داد .

نخست وزير رژيم اشغالگر قدس چهارم مه در جلسه افتتاحيه كابينه با تكرار تهديدهاي خود عليه ايران دراظهاراتي فرافكنانه براي منحرف كردن افكارعمومي جهان از زرادخانه سلاحهاي كشتار جمعي و خطرات فراوان آن براي امنيت منطقه اي و جهاني مدعي شد كه جمهوري اسلامي بزرگترين خطر بر صلح جهاني است.



اولمرت با توصيف حمايت ايران از مبارزات ضد اشغالگري ملت فلسطين به توان حمايت از تروريسم مدعي شد كه ايران هسته اي بزرگترين خطر در جهان است و جامعه جهاني بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري ازاين وضعيت به كار گيرد.

با اين حال منابع نزديك به اعضاي كنيست (پارلمان ) رژيم صهيونيستي اعلام كردند:ژنرال" عاموس يادلين" رئيس سازمان اطلاعات نظامي روز سه شنبه طي اظهاراتي درجمع اعضاي كميسيون روابط خارجي و جنگي در كنيست (پارلمان) مدعي شده كه ايران حداكثر تا سال 2010 به بمب اتم دست خواهد يافت .

رژيم اشغالگر قدس درحالي ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي تحت پوشش برنامه هاي هسته اي مسالمت آميزمتهم مي كند كه كارشناسان نظامي وجود 200 تا 400 كلاهك هسته اي در اسرائيل را تاييد كرده اند.

منابع نزديك به نيروگاه هسته اي ديمونا اعلام كردند اسرائيل سالانه حدود 10 تا 20 سلاحهاي كشتار جمعي را توليد مي كند.