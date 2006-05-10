زنان براي زنان ننويسند به مخاطب عام هم توجه كنند

به گزارش مهر ، «زهرا شجاعي» ، فعال در امور زنان، طي نشستي با عنوان مسايل اجتماعي زنان ضمن بيان اين مطلب اعلام كرد: در صورتي كه زنان مطبوعاتي به تربيت و توانمندي هاي بيشتري دست يابند بي شك مسايل اين حوزه را ريشه اي تر مورد بررسي قرار مي دهند.



وي برخورد منطقي و با تدبير به مسايل زنان و پرهيز از توجه به مسايل احساساتي و تقابل دو جنس در مطبوعات را يكي از اصول قابل توجه اين حوزه دانست و گفت : حوزه زنان در مطبوعات، زماني معناي واقعي خود را پيدا مي كند كه زنان براي زنان ننويسند بلكه به مخاطب عام خود توجه كنند.



شجاعي ضمن اظهار تاسف از اين كه هنوز برخي مردان از خريد مجله زنان احساس شرمندگي مي كنند افزود: اين مساله همان فرهنگي است كه بايد اصلاح شود و تنها زنان مي توانند با ارايه مطالبي پر كيفيت، توانمندي هاي خود را نشان دهند.



وي در ادامه، حضور كمرنگ زنان در رده هاي بالاي مطبوعاتي كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: برخي از زنان به دلخواه از اين مساله فاصله مي گيرند و بعضي ديگر حضور در اين مرحله را به سال هاي آينده موكول مي كنند، و اين در حالي است كه زنان به دليل حوصله، نظم و ظرافتي كه در فعاليت هاي خود دارند از عهده وظايف سنگين هم بر مي آيند.



وي از ارتقاء بودجه زنان از 60 ميليون تومان در سال 1376 به 22 ميليارد تومان در سال 84 به عنوان يكي از موفق ترين اقدامات مركز امور مشاركت زنان ياد كرد و افزود: لايحه اصلاح برخي از قوانين و مقررات قانون مدني كشور موضوع مهمي است كه توجه جدي مسوولان حوزه زنان را مي طلبد.



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