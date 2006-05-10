شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد ساوه بر اساس نيازسنجي 25 سال آينده طراحي شده است

دكتري "حيدري نوري" امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي ساوه افزود: بانك ملي شعبه دانشگاه ساوه، مجتمع آموزشكده عالي سما با وسعت 4 هزار و 300 متر مربع، مجتمع كارگاهي و آزمايشگاهي فني و مهندسي با وسعت 2 هزار و 800 متر مربع، ساختمان دانشكده كشاورزي با وسعت 10 هزار متر مربع و خطوط ويژه تلفن - آب - گاز طرح هاي عمران افتتاح شده دانشگاه آزاد ساوه است.

وي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد ساوه با رتبه بسيار خوب نوع الف داراي سه دانشكده فني و مهندسي، كشاورزي، علوم انساني، 49 رشته تحصيلي، 12 هزار دانشجو و 196 نفر عضو هيات علمي است كه بيش از 40 درصد اساتيد آن داراي درجه دكتري تخصصي هستند.

رئيس دانشگاه آزاد ساوه افزود: در حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه بيش از 9 جلد كتاب، 56 طرح پژوهشي و هفت مقاله ISI در مجلات معتبر منتشر شده است.

وي خاطر نشان كرد: برگزاري بيش از 65 سمينار علمي، پژوهشي و آموزشي، تهيه بانك نرم افزاري، برگزاري نمايشگاه سالانه دستاورهاي رشته مواد، راه اندازي كتابخانه ديجيتال و مركز اطلاع رساني تجيز سايت هاي كامپيوتر و نرم افزار از ديگر فعاليت هاي حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد ساوه است.

دكتر حيدري با اشاره به اقدامات انجام شده معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد ساوه افزود: افزايش 60 درصدي زيربناي خوابگاه هاي دانشجويي، افزايش مساحت استادسرا از 378 متر مربع به 508 متر، انجام بيش از دو هزار و 324 نقل و انتقال و افتتاح كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد ساوه از جمله فعاليت هاي معاونت دانشجويي اين دانشگاه است.

وي اظهار داشت: اتمام 40 درصد باقيمانده ساختمان آموزشي شهيد چمران به مساحت هزار و 500 متر، ساخت رستوران به مساحت دو هزار و 250 متر، ساخت بوفه، محوطه سازي، تجهيز سايت دانشگاه به گاز شهري و تقويت پست برق و ساخت آموزشكده عالي سما به مساحت 4 هزار و 250 متر از جمله فعاليت هاي معاونت عمران دانشگاه آزاد ساوه است.