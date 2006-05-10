۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۱۲

رئيس دانشگاه آزاد ساوه:

شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد ساوه بر اساس نيازسنجي 25 سال آينده طراحي شده است

كار ساخت شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد ساوه 5/2 سال پيش و بر اساس نياز سنجي 25 سال آينده آغاز شد كه امروز بخش هايي از اين شهرك آماده بهره برداري است.

دكتري "حيدري نوري" امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي ساوه افزود: بانك ملي شعبه دانشگاه ساوه، مجتمع آموزشكده عالي سما با وسعت 4 هزار و 300 متر مربع، مجتمع كارگاهي و آزمايشگاهي فني و مهندسي با وسعت 2 هزار و 800 متر مربع، ساختمان دانشكده كشاورزي با وسعت 10 هزار متر مربع و خطوط ويژه تلفن - آب - گاز طرح هاي عمران افتتاح شده دانشگاه آزاد ساوه است.

وي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد ساوه با رتبه بسيار خوب نوع الف داراي سه دانشكده فني و مهندسي، كشاورزي، علوم انساني، 49 رشته تحصيلي، 12 هزار دانشجو و 196 نفر عضو هيات علمي است كه بيش از 40 درصد اساتيد آن داراي درجه دكتري تخصصي هستند.

رئيس دانشگاه آزاد ساوه افزود: در حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه بيش از 9 جلد كتاب، 56 طرح پژوهشي و هفت مقاله ISI در مجلات معتبر منتشر شده است.

وي خاطر نشان كرد: برگزاري بيش از 65 سمينار علمي، پژوهشي و آموزشي، تهيه بانك نرم افزاري، برگزاري نمايشگاه سالانه دستاورهاي رشته مواد، راه اندازي كتابخانه ديجيتال و مركز اطلاع رساني تجيز سايت هاي كامپيوتر و نرم افزار از ديگر فعاليت هاي حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد ساوه است.

دكتر حيدري با اشاره به اقدامات انجام شده معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد ساوه افزود: افزايش 60 درصدي زيربناي خوابگاه هاي دانشجويي، افزايش مساحت استادسرا از 378 متر مربع به 508 متر، انجام بيش از دو هزار و 324 نقل و انتقال و افتتاح  كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد ساوه از جمله فعاليت هاي معاونت دانشجويي اين دانشگاه است.

وي اظهار داشت: اتمام 40 درصد باقيمانده ساختمان آموزشي شهيد چمران به مساحت هزار و 500 متر، ساخت رستوران به مساحت دو هزار و 250 متر، ساخت بوفه، محوطه سازي، تجهيز سايت دانشگاه به گاز شهري و تقويت پست برق و ساخت آموزشكده عالي سما به مساحت 4 هزار و 250 متر از جمله فعاليت هاي معاونت عمران دانشگاه آزاد ساوه است.

