  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۴۲

هنرمندان خطوط قرمز تئاتر را شناخته‌اند

هنرمندان خطوط قرمز تئاتر را شناخته‌اند

هنرمندان پس از سال‌ها كار در تئاتر با خطوط قرمز آشنا شده‌اند و مي‌دانند چگونه بايد كار كنند. بنابراين نبايد كاري كنيم كه تشنج ايجاد شود.

محمد يعقوبي در گفتگو با "مهر" افزود: "سخت گيري بيش از اندازه تشنج ايجاد و فضا را براي فعاليت هنري سخت مي كند." يعقوبي با اظهار اميدواري كه فضاي نظارت بر تئاتر سخت تر از اين نشود، خاطرنشان كرد: "ما بايد به عرف توجه داشته باشيم، بسياري اوقات عرف بر قانون تأثير مي گذارد و حتي در برخي موارد موجب تغيير قانون هم شده است."

وي ادامه داد: "حساسيت هايي در دهه 60 در تئاتر وجود داشت كه امروز آنها را غيرمعقول مي دانند. در دهه 70 اين مسائل در عرف جامعه پذيرفته شد و امروز كاملا حل شده است. بنابراين ما نمي توانيم با فضاي كنوني جامعه حساسيت هاي دهه 60 را دوباره ايجاد كنيم."

يعقوبي همچنين درباره فراخوان تئاتر در سال 85 و اولويت بندي توضيح داد: "به نظر من اين فراخوان كاملا هوشمندانه است و در عين آنكه در اين فراخوان به همه سياست هاي كلان جامعه و موضوعاتي كه امروز اهميت دارد توجه شده، شرايط براي كساني كه تمايل به اجراي كارهاي ديگر از جمله آثار خارجي نيز دارند فراهم شده است."

اين نمايشنامه نويس گفت: "اولويت دادن اجراي آثارخوب ايراني بر آثار خارجي كار درستي است و در همه جاي دنيا به آثار بومي خود بيشتر توجه مي كنند."

كارگردان "تنها راه ممكن" همچنين خاطرنشان كرد: "امروز كه پس از تلاش فراوان سعي كرده ايم آثار از اجراي عمومي به جشنواره راه پيدا كنند، نبايد با ايجاد قوانين سخت نظارتي دردسر ايجاد كنيم."
کد مطلب 324389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه