محمد يعقوبي در گفتگو با "مهر" افزود: "سخت گيري بيش از اندازه تشنج ايجاد و فضا را براي فعاليت هنري سخت مي كند." يعقوبي با اظهار اميدواري كه فضاي نظارت بر تئاتر سخت تر از اين نشود، خاطرنشان كرد: "ما بايد به عرف توجه داشته باشيم، بسياري اوقات عرف بر قانون تأثير مي گذارد و حتي در برخي موارد موجب تغيير قانون هم شده است."

وي ادامه داد: "حساسيت هايي در دهه 60 در تئاتر وجود داشت كه امروز آنها را غيرمعقول مي دانند. در دهه 70 اين مسائل در عرف جامعه پذيرفته شد و امروز كاملا حل شده است. بنابراين ما نمي توانيم با فضاي كنوني جامعه حساسيت هاي دهه 60 را دوباره ايجاد كنيم."



يعقوبي همچنين درباره فراخوان تئاتر در سال 85 و اولويت بندي توضيح داد: "به نظر من اين فراخوان كاملا هوشمندانه است و در عين آنكه در اين فراخوان به همه سياست هاي كلان جامعه و موضوعاتي كه امروز اهميت دارد توجه شده، شرايط براي كساني كه تمايل به اجراي كارهاي ديگر از جمله آثار خارجي نيز دارند فراهم شده است."



اين نمايشنامه نويس گفت: "اولويت دادن اجراي آثارخوب ايراني بر آثار خارجي كار درستي است و در همه جاي دنيا به آثار بومي خود بيشتر توجه مي كنند."



كارگردان "تنها راه ممكن" همچنين خاطرنشان كرد: "امروز كه پس از تلاش فراوان سعي كرده ايم آثار از اجراي عمومي به جشنواره راه پيدا كنند، نبايد با ايجاد قوانين سخت نظارتي دردسر ايجاد كنيم."