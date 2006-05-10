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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۴۹

ضعف بزرگ سينماي ايران كمبود منابع پژوهشي و مطالعاتي است

ضعف بزرگ سينماي ايران كمبود منابع پژوهشي و مطالعاتي است

عليرضا رضاداد در بازديد از غرفه خبرگزاري "مهر" در جشنواره مطبوعات، فقدان منابع پژوهشي و مطالعاتي براي پشتيباني از سينما را ضعف بزرگ سينماي ايران ذكر كرد.

رضاداد در گفتگو با خبرنگار "مهر" مستقر در نمايشگاه كتاب با تاكيد بر اينكه توجه بنياد فارابي به اصل كتاب است گفت: "در دو سال اخير در اين زمينه تلاش هايي صورت گرفته و بنا شده در سال جاري نيز با ترجمه و نشر 30 كتاب در حوزه تاليف و ترجمه بتوانيم در اين زمينه اقداماتي انجام دهيم. در اكثر كشورهاي توسعه يافته پژوهش به عنوان پشتوانه سينماها است، اما متاسفانه در كشور ما نسبت به اين امر توجهي صورت نگرفته و پژوهش در سينماها در حوزه فرهنگي و نظري بسيار محدود بوده است."

مدير عامل فارابي گفت: "در دو سال اخير تلاش هايي صورت گرفته تا همانگونه كه در جشنواره فيلم فجر آثار سينمايي ايران به نمايش گذاشته مي شود در جشنواره فيلم فجر و كودك و نوجوان به تناسب تعدادي از كتاب ها به صورت همزمان منتشر شود كه در سال گذشته در حدود 30 كتاب منتشر شد."

رضاداد با اشاره به اينكه "در حوزه پژوهش سينما به سمت مخاطبان مختلف همچون دانشجويان سينما و علاقمندان حركت مي كنيم" تصريح كرد: "اميدواريم در سال جاري فعاليت پژوهشي در حوزه سينما گسترش بيشتري داشته باشد. در حوزه نشريات فارابي هم در حال حاضر فصلنامه فارابي و فيلم نگار را در دستور كار داريم، اما با توجه به كمبود امكانات توان گسترش نشريات را نداريم."
کد مطلب 324394

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