فعالان جنبش فتح و حماس بارديگر به زد و خورد پرداختند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،منابع امنيتي اعلام كردند درگيري هاي امروز درمنطقه عبسان در نزديكي خان يونس هيچ كشته و زخمي نداشت .
اين درگيري ها ساعاتي پس از توافق شب گذشته بين فتح و حماس براي پايان دادن به درگيريهاي مسلحانه طي دوروزگذشته صورت گرفت.
براساس اين توافق هيچ شخصي نبايد از سلاح خارج از قانون استفاده كند و دو طرف يك كميته هماهنگي تشكيل خواهند داد.
خالد مشعل وفاروق قدومي روز گذشته دربيانيه اي مشترك خطاب به تمام مبارزان جنبش فتح و حماس ، آنان را از افتادن در فتنه و آشوبي كه تنها به سود دشمن صهيونيستي برحذرداشتند ودرهمان حال همه عناصر درگير را به حفظ آرامش و اجراي قانون فرا خواندند واعلام كردند كه راه ما و هدف ما يكي است .
ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از تمام طرفداران حماس و فتح خواست خويشتنداري كنند.
درگيريهاي مسلحانه دو روز گذشته بين جنبش فتح و حماس در شهرخان يونس براي دومين روز از سرگرفته شد كه طي آن سه تن مجروح شدند.
منابع امنيتي و شاهدان فلسطيني با اعلام اين خبرافزودند:عناصر مسلح دردرگيري درشهرعبسان در شرق خان يونس به سوي تشييع كنندگان دو تن از عناصر جنبش فتح تيراندازي كردند كه در نتيجه آن دست كم سه فلسطيني مجروح شدند.
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