فرانسه بر ادامه ارسال كمك به ملت فلسطين تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، درخلال ديدار فيليپ دوست بلازي وزير امورخارجه فرانسه و "هند خوري" نماينده فلسطين در اين كشور اعلام شد: پاريس به ارسال كمك هاي بين المللي به ملت فلسطين ادامه مي دهد.

در بيانيه صادره از وزارت امورخارجه فرانسه آمده است : اين تصميم پاريس پس ازنشست كميته چهارجانبه براي بررسي مسائل خاورميانه به ويژه فلسطين و همچنين پس از ديدار ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در پاريس اتخاذ شد.

در خلال ديدار دوست بلازي و خوري در مورد آينده روند صلح نيز بحث و تبادل نظر شد و طرف فرانسوي بر پايبندي كشورش به حل مسئله فلسطين از طريق انجام مذاكره بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها و تشكيل دولت فلسطيني تاكيد كرد.

درحالي فرانسه چنين مسئله اي را عنوان كرد كه روزسه شنبه نيز "يوهانس گار استوبر" وزير امورخارجه نروژ درخلال ديدارش با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در رام الله ضمن آنكه طرف هاي بين المللي را به ايجاد راهكار و سازو كارهاي جديدي براي حمايت از فلسطيني ها دعوت كرد، بر ادامه ارسال كمك كشورش به ملت فلسطين تاكيد كرد.

كشورهاي غرب و در راس آن آمريكا پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين براي تحت فشار قرار دادن اين جنبش كمك هاي مالي به دولت فلسطين را قطع كردند.

تحريم اقتصادي و سياسي منتخبان ملت فلسطين، نه تنها ادعاهاي غرب را براي برقراري دمكراسي در منطقه نقض مي كند، بلكه براين موضوع تاكيد دارد كه غرب خود عامل اصلي گسترش بي عدالتي ها در جهان است.

ملت فلسطين تنها به اين علت مجازات مي شوند كه دست به اقدامي دمكراتيك زدند و دولت خود را برگزيدند.

به رسميت شناختن موجوديت رژيم اشغالگر اسرائيل از مهمترين شرطهاي غرب براي ازسرگيري كمكهاي مالي به دولت تشكيلات خودگردان به رهبري حماس اعلام شده است.