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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

از سوي رهبر معظم انقلاب صورت گرفت ؛

اهداي يك هزار و 282 عنوان كتاب و قرآن خطي به كتابخانه آستان قدس رضوي

اهداي يك هزار و 282 عنوان كتاب و قرآن خطي به كتابخانه آستان قدس رضوي

از مجموعه نسخه قرآن ، كتاب ، جزوه و دستنوشته خطي كه در سال 1384 توسط ارادتمندان امام رضا (ع) وقف كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي شده ، يك هزار و 282 عنوان اهدايي مقام معظم رهبري بوده است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، در سال 1384 دو مجموعه بسيار نفيس خطي از سوي آيت ا.. خامنه اي به كتابخانه اهدا شده است كه هر يك از اين آثار به تنهايي گوهري ماندگار در تاريخ و ادب هنر اسلام و ايران محسوب مي شود .

معاون اداره مخطوطات كتابخانه آستان قدس در اين رابطه گفت : مجموعه اول كه شامل 869 عنوان قرآن ، كتاب ، جزوه و دست نوشته خطي است شناسايي ، ثبت و فهرست نويسي شده و مجموعه دوم در حال فهرست نويسي مي باشد .


سيد محمد رضا فاضل هاشمي خاطرنشان كرد : درمجموعه دوم قرآن هاي منحصربه فردي وجود دارد كه برروي ورقهايي از جنس مس و برنج كتابت شده و مرقعات بسيار زيبايي حاوي دعاي كميل و برگزيده احاديث و سخنان بزرگان آن وجود دارد .

به گفته وي درسال گذشته كتابخانه شخصي ديگري نظير كتابخانه آيت الله بشيري زنجاني نيز وقف كتابخانه شده است كه از لحاظ تاريخي و هنري نفيس و ارزشمند مي باشد .

کد مطلب 324529

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