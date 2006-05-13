نخستين جلسه شوراي آموزشي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در اين جلسه از زحمات دكتر "اميرحسين امامي" تقدير شد و دكتر "عباسي" به عنوان معاون جديد آموزشي مجتمع آموزشي درماني بهداشتي امام خميني (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران معرفي شد.

در اين جلسه ضمن تأكيد بر ضابطه مند شدن و حساسيت به نوع حضور دستياران و ضمانت اجرايي مناسب براي اين مسئله، يادآوري شد مديران با به روز بودن در مديريت خود از مشكلات بكاهند و ايده هاي خوب را ابتدا عمل كرده و پس از آن نتيجه را بررسي كنند.

همچنين مقرر شد تكاليف و وظايف كارورزان روشن و شفاف باشد و اعضاء هيئت علمي را وارد مسائل جزئي نكنند و اهداف آموزشي كارورزان و كتابچه مربوط به آن، طي گزارشي در اختيار روساي بخش ها قرار داده شد.