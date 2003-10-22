"هوشنگ جاويد" لالايي هاي ايران را منتشر مي كند

" هوشنگ جاويد" محقق موسيقي در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در ادامه فعاليت ها و پژوهش هايم روي "لالايي هاي ايران " كه بخشي از آنها در كتابي به همين نام توسط مركزموسيقي حوزه هنري به چاپ دوم هم رسيد، كتاب" دل آواهاي ايران" را كه جامع ترين كتاب در اين زمينه است به زودي منتشر مي كنم.

وي ادامه داد: از نكات جالب توجه در اين كتاب مي توان به ترجمه اشعار لالايي ها به زبان شعر اشاره كرد كه اين كار توسط " حميد امجد" انجام گرفته است.

"جاويد" در پايان خاطر نشان كرد: اين كتاب توسط انتشارات "نيلا" تا پايان امسال منتشر مي شود.