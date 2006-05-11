"اردشيرارجمند" رئيس هيات كوهنوردي مازندران در گفتگو با خبرنگار ورزشي "مهر" در ساري با اعلام اين خبر افزود : درهفته جاري يك دسته از كوهنوردان استان دريك گروه 22 نفره موفق شدند به قله 2450 متري "شابيله كوه" در منطقه كجور صعود كنند. همچنين 54 نفرازكوهنوردان مرد و زن مازندران توانستند قله 2550 متري "نقره سر" درمنطقه هراز را فتح كنند.
به گفته "ارجمند" با آغازفصل تابستان برنامههاي صعود كوهنوردان بطوردقيق اعلام و دراختيارعلاقهمندان به اين رشته قرارميگيرد.
وي گفت : علاقهمندان به شركت در صعودهاي تابستاني مي توانند با مراجعه به هيات كوهنوردي مازندران و يا در شهرستانها با مراجعه به هياتهاي كوهنوردي مربوطه ثبت نام نمايند.
رئيس هيات كوهنوردي مازندران در گفتگو با "مهر":
كوهنوردان مازندراني به دو قله رشته كوه البرز صعود كردند
67 كوهنورد مازندراني در دو گروه جداگانه به دوقله از قلل رشته كوه البرز صعود كردند.
"اردشيرارجمند" رئيس هيات كوهنوردي مازندران در گفتگو با خبرنگار ورزشي "مهر" در ساري با اعلام اين خبر افزود : درهفته جاري يك دسته از كوهنوردان استان دريك گروه 22 نفره موفق شدند به قله 2450 متري "شابيله كوه" در منطقه كجور صعود كنند. همچنين 54 نفرازكوهنوردان مرد و زن مازندران توانستند قله 2550 متري "نقره سر" درمنطقه هراز را فتح كنند.
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