كوهنوردان مازندراني به دو قله رشته كوه البرز صعود كردند

"اردشيرارجمند" رئيس هيات كوهنوردي مازندران در گفتگو با خبرنگار ورزشي "مهر" در ساري با اعلام اين خبر افزود : درهفته جاري يك دسته از كوهنوردان استان دريك گروه 22 نفره موفق شدند به قله 2450 متري "شابيله كوه" در منطقه كجور صعود كنند. همچنين 54 نفرازكوهنوردان مرد و زن مازندران توانستند قله 2550 متري "نقره سر" درمنطقه هراز را فتح كنند.

به گفته "ارجمند" با آغازفصل تابستان برنامه‌هاي صعود كوهنوردان بطوردقيق اعلام و دراختيارعلاقه‌مندان به اين رشته قرارمي‌گيرد.

وي گفت : علاقه‌مندان به شركت در صعودهاي تابستاني مي ‌توانند با مراجعه به هيات كوهنوردي مازندران و يا در شهرستانها با مراجعه به هياتهاي كوهنوردي مربوطه ثبت نام نمايند.