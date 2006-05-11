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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۳

رييس مركز موسيقي و سرود اعلام كرد؛

رويكرد جديد در توليدات موسيقايي صدا و سيما

مركز موسيقي و سرود صدا و سيما در طراحي جديد توليدات موسيقايي،عرضه محصولات خود را متناسب با نيازمندي هاي شبكه افزايش مي دهد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، رييس مركز موسيقي و سرود صدا وسيما با اعلام اين مطلب افزود :بر اساس نظر رياست سازمان صدا و سيما و با توجه به حساسيت ها و ذائقه اكثر مخاطبان ،اين مركز ضرروي دانست در توليدات موسيقي تصويري خود رويكرد جديدي داشته باشد.

پيريايي در ادامه گفت:با اين رويكر نوين و جدي بخش زيادي از نيازمندي هاي شبكه ها را تامين مي كنيم و انشاالله پاسخ مناسبي به اقبال  مخاطبان سيما به پديده موسيقي و تصوير(فتوكليپ) خواهيم داد.

وي افزود:در راستاي همين سياست در يك ماه گذشته 13 اثر موسيقي تصويري و فتوكليپ با موضوعات مختلف مانند سال پيامبر اكرم (ص)،تحكيم هويت ملي و مناسبت هاي ملي ومذهبي توليد كرده ايم كه از شبكه هاي سيما پخش شده است .

کد مطلب 324593

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