مجمع عمومي سازمان ملل خواستار توقف ادامه ساخت ديوار امنيتي در فلسطين شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره ، مجمع عمومي سازمان ملل ديروز ادامه احداث ديوار امنيتي را دستور كار خود قرار داد و پس از بررسي آن خواستار توقف ساخت اين ديوار دراراضي اشغالي فلسطين شد.

براساس اين گزارش، مجمع عمومي سازمان ملل اعلام كرد احداث ديوار امنيتي مغاير با اصول و بندهاي قوانين بين المللي است به همين خاطر رژيم صهيونيستي بايد هرچه سريعتر ساخت آن را متوقف كند .

پيشتر" ناصرالقدوه "نماينده فلسطين در سازمان ملل به نمايندگي از كشورهاي عرب پيش نويسي را درخصوص بررسي ساخت "ديوار امنيتي" به شواري امنيت ارائه كرده بود. وي دراين پيش نويس ساخت ديوارامنيتي را نقض آشكار قوانين بين المللي توصيف كرد .

مسئولان اتحاديه اروپا و كشورهاي عربي پس ازشش ساعت رايزني و بررسي طرح رژيم اسراييل براي ادامه ساخت اين ديوار، خواستار توقف ساخت ديوارامنيتي درسرزمين اشغالي فلسطين شدند .

اين مسئولان همچنين ازحكومت خودگردان فلسطين خواستند تمام تلاش خود را براي توقف اعمال خشونت آميز به كارگيرد ضمن آنكه از رژيم صهيونيستي نيز خواسته شده است ازهرگونه اقدام مانند تبعيد فلسطينيان و حمله به غير نظاميان و اعدام قانوني اجتناب كند.

متعاقب آن " دان گيليرمان"نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل در واكنش به اين تصميم گفت : قراردادن اين پيش نويس در دستور كار مجمع عمومي سازمان ملل به ضرر سازمان ملل وفرايند صلح درمنطقه است .

