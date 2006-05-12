"جب بوش" شايد وارثي ديگر براي رياست جمهوري آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جرج بوش در گفتگويي با روزنامه هاي ايالت فلوريدا اظهار داشت: من فكر مي كنم كه جب مي تواند رئيس جمهوري خوب باشد، اما اين به خود وي بستگي دارد كه در اين باره و براي كانديدا شدن تصميم گيري كند.

نگاه متفكرانه رئيس جمهوري آمريكا به برادر كوچكش

بوش از برنامه هاي آتي برادر كوچكترش اظهار بي اطلاعي كرد.جب بوش كه دومين دوره فرمانداري وي در ايالت فلوريدا در ژانويه سال 2007 ميلادي به پايان مي رسد، ديگر براي دور سوم نمي تواند كانديدا شود.

جرج بوش، چهل وسومين رئيس جمهوري آمريكا كه امسال شصت ساله مي شود، در ژانويه سال 2008 ميلادي پست رياست جمهوري را ترك خواهد كرد و كانديداها براي جانشيني وي نسبتا كم نيستند.

اين درحاليست كه اخيراجب بوش در گفتگويي از عدم تمايل خود براي درپيش گرفتن راه برادر و پدر خبر داد و اظهار داشت: من برادرم را مي پرستم و جزو بهترين ها است.

وي خاطرنشان كرد: اما من كانديداي رياست جمهوري نخواهم شد و حتي براي سناتوري نيز نامزد نمي شوم. من به فرماندار بودن رضايت دارم.

اين اولين باري نيست كه جب بوش از اصرار برادر بزرگش براي كسب رياست جمهوري سر باز مي زند.

به نوشته پايگاه اينترنتي "اس.تي.پيتربرگ تايمز" (St Petersburg Times)، بوش اعلام كرد: من علاقه مند هستم كه جب در فرصت مناسب خود را كانديدا كند، اما از اينكه وي اين قصد را دارد يا نه، اطلاعي ندارم.

جرج بوش كه پدرش نيز از سال 1989 تا 1993 ميلادي رياست جمهوري آمريكا را در دست داشت،خاطرنشان كرد: وي آزاد است و خود بايد در اين باره تصميم بگيرد.

جب بوش را بشناسيم

"جب بوش" متولد 11 فوريه سال 1953 ميلادي يكي از سياستمداران آمريكا، فرماندار ايالت فلوريدا و فرزند دوم جرج بوش رئيس جمهوري اسبق آمريكا است.

وي در ايالت تگزاس به دنيا آمد و پيش از اينكه در آكادمي فيليپ در آنداور در ايالت ماساچوست مشغول به تحصيل شود، در هوستون بزرگ شد.

بوش پدر و خانواده

جب در سال 1973 ميلادي ديپلم خود را از دانشگاه تگزاس گرفت و به خدمت سربازي رفت. وي پيش از رفتن به سربازي با "كلومبا گارنيكا گالو" همسر آتي خود آشنا شد. وي اكنون سه فرزند به نام هاي "جرج پرسكات"، "نوئل" و "جان" دارد.

وي در ابتداي زندگي شغلي خود در يك بانك تجاري متعلق به "جيمز بيكر" دوست پدرش مشغول به كار شد. بيكر در بين سالهاي 1989 تا 1993 ميلادي وزير خارجه آمريكا بود.

جب سپس در سال 1977 ميلادي به كاراكاس پايتخت ونزوئلا رفت و در آنجا براي مدت دو سال به عنوان نماينده اين بانك مشغول به كار شد.

وي در سال 1980 ميلادي به آمريكا بازگشت و درستاد تبليغاتي پدرش براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا فعاليت گسترده اي را آغاز نمود كه در پايان جرج دبليو بوش به عنوان معاون رئيس جمهوري برگزيده شد.

زندگي شغلي جب

پس ازاين انتخابات، جب در ايالت فلوريدا مشغول به كار شد و يك موسسه اطلاع رساني تاسيس كرد. وي همچنين در زمينه هاي مختلف تجاري ازجمله صادرات گوشي هاي تلفن همراه يا كفش مشغول به فعاليت شد.

جب در بين سال هاي 1987 تا 1988 ميلادي به عنوان مشاور تجاري "باب مارتينز" فرماندار ايالت فلوريدا كار مي كرد.

وي در سال 1994 ميلادي براي رسيدن به پست فرمانداري اين ايالت تلاش كرد، اما شكست خورد. سرانجام وي در سال 1998 ميلادي با كسب 55 درصد آراء در برابر "بابي مك كاي" به سمت فرماندار فلوريدا رسيد.

جب بوش به عنوان يك جمهوري خواه ميانه رو طرفدار تجارت شناخته شده است.

وي سپس توانست در سال 2002 ميلادي نيز با كسب 56 درصد آراء در مقابل "بيل مك بريد" بارديگر به سمت فرماندار فلوريدا انتخاب شود.

جب بوش

هنگامي كه جب بوش به پايان حكم دوران فرمانداري خود در سال 2007 ميلادي برسد، دومين فرماندار فلوريدا است كه توانست دو حكم اعدام را اجرا كند.

بسياري از تحليلگران و سياستمداران به كانديدا شدن جب بوش براي انتخابات رياست جمهوري سال 2009 ميلادي آمريكا اميد دارند.

اين برادر كوچك جرج بوش كه كاتوليك است، هوادار اجراي حكم اعدام و مخالف سقط جنين است.