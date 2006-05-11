روابط آمريكا و روسيه تحت تاثير اختلاف نظرها قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شون مك كورمك در واكنش به اظهارات ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه كه روز گذشته در سخنراني ساليانه خود اعلام كرد" مسكو با توان تسليحاتي روبه رشد آمريكا روبروست"، اظهارداشت: "اختلاف نظرهاي واشنگتن با مسكو توسط جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و به ويژه بيشتر در روزهاي اخيرتوسط ديك چني معاون وي به وضوح بيان شده است. "



سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در پاسخ به سوالي درباره سخنراني ساليانه رئيس جمهوري روسيه با بيان اين مطلب كه "بهتر است اين سخنراني را ارزيابي كنم تا پاسخ خاصي را ارائه دهم، افزود: "ما در بسياري از زمينه ها از دوستي محكمي با روسيه برخورداريم و در ماههاي گذشته شما به طور علني درباره اختلافات بين دوكشورچيزهايي شنيده ايد كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه، جرج بوش رئيس جمهوري و ديك چني معاون وي درباره اين اختلاف نظرها صحبت كردند.

وي ادعا كرد: اگر دو كشور اختلافاتي دارند از نوعي رابطه برخوردارند كه مي توانند رك و بي پرده باهم صحبت كنند .

ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا هفته گذشته ازروند دموكراسي و نقض حقوق بشر در روسيه انتقاد كرد كه با انتقاد تند روسيه روبرو شد كه اين واكنش تند در سخنراني روز گذشته پوتين نيز محرز بود .



رئيس جمهوري روسيه در سخنراني سالانه خود درباره وضعيت كشورش با لحن تمسخر آميز درباره يكجانبه گرايي آمريكا واينكه اين كشور زماني كه بحث منافع ويژه اش پيش بيايد،هيچ دفاعي از حقوق بشر و دمكراسي نمي كند،آمريكا را به گرگ تشبيه كرد وگفت :" دوست گرگ غذا مي خورد و به سخن هيچ كس اعتنايي نمي كند و هيچ تصميمي براي گوش دادن به سخن ديگران ندارد، چگونه تمام سخنان مربوط به دفاع از حقوق بشر و دمكراسي به هنگامي كه با مسئله دفاع از منافع ويژه اش ارتباط دارد، فراموش مي شود، در آن هنگام همه چيز ممكن مي شود و هيچ حد ومرزي وجود ندارد."