شهرداري در راه تبديل شدن به نهادي اجتماعي است / كار شهرداري و كار رسانه ها با هم قرين هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دراين نشست كه با يك ساعت تاخير در سالن همايش هاي ساختمان مبنا در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد جمعي ازمديران و دست اندركاران مطبوعات و خبرگزاري ها به بيان ديدگاه هاي خود در زمينه نقش رسانه ها در توسعه شهري پرداختند.

نخستين سخنران اين مراسم محمد عطريانفر رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه شرق در سخناني به بيان دغدغه هاي اهالي مطبوعات در خصوص تعامل شهرداري با مطبوعات پرداخت.

وي گفت : نهاد شهرداري تهران نهادي توسعه يافته است درگذشته اين مجموعه بيشتريك نهاد خدماتي بود كه حداقل سرويس هاي شهري را مي داد اما به طرق مختلف شهرداري تهران ارتقاء پيدا كرد ومنزلت واقعي شهرداري تهران زماني است كه تبديل به يك نهاد اجتماعي شود و خوشبختانه اين مسير و راه در گذشته آغاز شد و هم اكنون هم به اوج خود رسيده است.

نهادي اجتماعي كه فراترازيك نهاد خدماتي كارمي كند بي نياز از كاررسانه نيست و شهرداري تهران صاحب يك رسانه بزرگ و تاثير گذار به نام موسسه بزرگ شهرداري است. اما جايگاه و منزلت شهرداري تهران كه قرار است يك نهاد اجتماعي باشد حتما و مسلما موقعيتي فراتر از آن دارد كه فقط پشتيبان رسانه اي مثل همشهري باشد.

هر جرياني كه نقد را رواج مي دهد حتما بايد مورد حمايت شهرداري قرار بگيرد و اگر شهرداري تهران اين نسبت را به صورت نزديك تعريف كند مسلما در طول فعاليت ها و انجام وظايف خود احساس نزديكي بيشتري به مطبوعات پيدا مي كند.

درادامه اين نشست دكتر رضا پور حسين مدير شبكه دو سيما و مدير مسئول ماهنامه كودك در سخناني به اهميت توجه به چهره شهر تهران پرداخت.

پور حسين گفت : آنچه در توسعه شهري براي ما دغدغه است عدم برخورداري از منظري مرتبط با فرهنگ شرقي و ايراني در سطح شهر است، اين نشانه ها بايد درمبلمان شهري ، ساختمان و فضا سازي هاي شهري مشهود باشد كه متاسفانه ديده نمي شود.

شهر ما يك شهر پر تعارض و بي هويت است و به لحاظ شاكله ظاهري اين يك مساله است كه بايد براي حل آن با همياري شهرداري اين معظل را حل كنيم.اگر در اين راه رسانه ها به شهرداري كمك و همكاري كنند در مدت زمان كوتاهي شاهد خواهيم بود اين شهر كه پيشناني جمهوري اسلامي ايران است در سطح جهان به عنوان يك شهري اسلامي مي درخشد.

سپس دكتر وكيليان درسخنان كوتاهي به نقش شهرداري دركمك به ادامه حيات مطبوعات تخصصي و نقش متقابل مجلات تخصي در توسعه فرهنگ شهري پرداخت.

در بخش بعدي اين برنامه مهندس پرويز اسماعيلي مديرعامل خبرگزاري مهر ومدير مسئول روزنامه بين المللي تهران تايمز به ارائه ديدگاههاي خود پرداخت.

وي در سخنان خود تاكيد كرد : كار شهرداري و كار رسانه ها با هم قرين هستند و از دلايل مختلف مي توان استفاده كرد و به اين نتيجه رسيد كه جدايي بين اين دو بخش به ضرر اجتماع است و فعاليت هر دو بخش مربوط به زيست شهري است؛ رسانه ها مي توانند در ايفاي وظيفه خدمتگذاري شهرداري به مردم موثر باشند و فعاليت هر دو بخش به اداره بهتر شهر كمك مي كند.

اسماعيلي افزود: دستگاهي مثل شهرداري سازماني فرابخشي و خدمتگذار همه است ، هم اكنون اين ضرورت احساس مي شود كه ما اصحاب رسانه ها به دوستانمان كه وظيفه خطير مديريت و اداره زيست شهري را برعهده دارند ياري برسانيم.

گاهي رسانه ها درد مشتركي را از طرف مردم فرياد مي كنند كه شنيده نمي شود ، به دليل اينكه در كشورهايي مثل ايران رسانه بلندگوي مسئولين است و اين گفتمان يك طرفه خيلي سخت به گفتماني دو طرفه تبديل مي شود.هنر به تعامل كشيدن مخاطب يكي از ويژگي هاي رسانه ها است و اگر رسانه ها صداي مردم را به گوش مسئولين برسانند وظيفه خود را ادا كرده اند.

مدير مسئول ماهنامه دنياي تصويرنيز ديدگاه هاي خود را در زمينه نقش رسانه ها در توسعه شهري بيان كرد. وي در اين خصوص گفت : براي اولين بار است كه شهرداري به جاي اينكه سراغ جوي هاي آب و عوارض برود به فكر كار فرهنگي افتاده است.

دركشورما ازبخش خصوصي، اهميت آن و ضرورت توجه به اين بخش زياد سخن گفته مي شود اما دربخش فرهنگ كمتر توجهي به فعالين بخش خصوصي نمي شود.

پس از علي معلم زمان آبادي مدير عامل خبرگزاري ايران نيوز و جعفري مدير مسئول روزنامه جام جم در سخناني به رابطه ميان رسانه و توسعه شهري پرداختند.