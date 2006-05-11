اقدام نظامي عليه ايران منطقه را به ورطه نابودي خواهد كشاند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ايگور ايوانف همچنين خواستار راه حل ديپلماتيك درباره مسئله هسته اي ايران شد .



خبرگزاري ايتارتاس به نقل از وي گزارش داد: "هر اقدام نظامي در ايران منجر به پيامدهايي خواهد شد كه به طور جدي ممكن است وضعيت در منطقه و فراسوي آن را منفجر كند ".

آمريكا ومتحدان اروپاييش درتلاش براي تصويب قطعنامه اي شديد اللحن هستند تا ايران را مجبور كنند برنامه هسته اي صلح آميز خود را متوقف كند ، اما روسيه و چين بارها مخالف خود را با اعمال تحريم و بكارگيري زورعليه ايران اعلام كرده اند و خواستار حل ديپلماتيك مسئله هسته اي تهران شدند .



ايوانف گفتگوهاي اخيردرشوراي امنيت سازمان ملل براي توافق برسرقطعنامه ضد ايراني غرب را نسبتا پيچيده خواند وخاطر نشان كرد كه روسيه هميشه بر موضع خود يعني "اعمال روشهاي ديپلماتيك و سياسي براي حل اين مسئله (هسته اي ايران ) ايستاده است و موثرترين تصميم ، تصميمي است كه بر پايه اجماع در شوراي امنيت سازمان ملل گرفته شود" .