سينا علي محمدي : شيوه هاي سنتي و ناكارآمد پخش كتاب به فرهنگ ما آسيب زد

اين شاعر و روزنامه نگار جوان درگفتگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : واقعيت اين است كه نمايشگاه بين المللي كتاب مهمترين رويداد فرهنگي كشور ( حداقل در حوزه كتاب ) است .



سينا علي محمدي تصريح كرد : چه بخواهيم وچه نخواهيم نوع برداشت ، تماشا و تلقي مردم ازاين رويداد مهم فرهنگي متفاوت است ، اما موضوع اينجاست كه به هر پديده اي مي توان از زواياي مختلفي نگاه كرد ، مي توانيم بگوييم نمايشگاه كتاب و مطبوعات بهانه اي است براي خوشگذراني وگذراندن زمان تا يك عده ازجواناني كه تا ديروز برسركوچه ايستاده بودند به نمايشگاه بيايند ، چرخي بزنند ، ساندويجي بخورند و ... يا بگوييم فرصتي است تا دانشجويان شهرستاني يك اردوي خوب و تفريحي داشته باشند و احيانا سري به اقوام و خانواده هايشان در تهران بزنند، يا نه !





وي اضافه كرد : شايد نمايشگاه كتاب تنها به كاركنكوري ها بخورد كه در فاصله دو، سه ماهي كه به كنكور مانده است آخرين مدل تست ها را با قيمتي مناسب تر تهيه كنند .



مطالب مختلفي درخصوص نمايشگاه امسال مي توان گفت ، مثلا آنچه كه بسياردرروزهاي گذشته عنوان شده است و به نحوه برگزاري نمايشگاه و اين موضوع كه نقش اتحاديه ناشران( بخش خصوصي ) كمرنگ گشته و نمايشگاه مجددا به آغوش دولت و ارشاد بازگشته ، برگردد . يا پيرامون نانهايي كه آجرشده و آجرهايي كه نان شده صحبت كنيم و حتي پاي شوراي شهر و شهرداري و سازمان محيط زيست را هم به ميان بكشيم و از ترافيك ، تخريب محيط زيست و ... كه " مخل آسايش و آرامش شهروندان " شده انتقاد كنيم ، اما انصافا كدام يك از اين موارد به طور دقيق و گويا مي تواند پاسخگو و مرتبط با وضعيت نامناسب كتاب در كشور باشد آن هم سرزميني كه حتي كودكان آن به تمدن و تاريخ و فرهنگ چند هزار ساله خود افتخار مي كنند ؟

اين شاعر و روزنامه نگار يادآور شد : امسال از 66 كشور جهان ناشران خارجي در نمايشگاه شركت كرده اند و همين موضوع باعث مي شود تا من به دوستانمان يادآوري كنم كه گاهي انگار فراموش مي كنيم كه نمايشگاه كتاب تهران در تقويم جهاني حوزه كتاب ثبت شده است و نه تنها ايراني ها كه بسياري از افراد منتظر فرا رسيدن ماه " مه " يا " ارديبهشت " هستند تا به ايران بيايند و ايراني هاي ميهمان نوار، ميزبانشان باشند .

علي محمدي امروزاگرچند شهربزرگ كشورمان مثل تهران ، اصفهان يا مشهد را كناربگذاريم به جرأت مي توان گفت كتاب ونشردرديگرشهرها وحتي بسياري از مراكزاستانها امري ناشناخته وغريب مي نمايد وبه اين موضوع اضافه كنيد شيوه هاي سنتي و ناكارآمد پخش كتاب را كه اكثر ناشران نيز از آن گله مند هستند ، از اين گذشته به فرهنگ ما نيز آسيب وارد ساخته است .

با اين تعاريف طبيعي است كه بسياري ازكتابهاي روزو موفق درپيدا كردن بازار فروش درشهرستانها ناموفق هستند واين گونه است كه نمايشگاه كتاب تبديل به يك كتابفروشي بزرگ مي شود كه تمام افراد جامعه با هرنوع رويكردي به سمت آن هجوم مي آورند .

علي محمدي در ادامه گفت : من اعتقاد دارم نمايشگاهي كه نوزده ساله شده است را با اين گونه انتقادات نمي توان مورد بررسي قرارداد بلكه بايد به سمتي حركت كنيم كه با برگزاري هرنمايشگاه بين المللي و حتي استاني با تخصصي تر شدن نمايشگاه ها يكي از معضلات و دغدغه هاي بازار كتاب از ميان برداشته شود نه يكي از معضلات شهري، اجتماعي، سياسي و ... مطرح شود هر كسي به نفع خودش از آب گل آلود ماهي بگيرد .



اين شاعر در پايان گفت : اگربتوانيم زمينه هاي ارتباط مخاطب با كتاب را به شكل صحيح و كارشناسي شده فراهم كنيم تمام مواردي كه دغدغه هاي متفاوت ماست ناگزير حل خواهد شد .