دشمنان امروزه آشكارا به نبرد با مسلمانان مي پردازند / شاهد رشد روزافزون اسلام خواهي در دنيا هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار كه حجت الاسلام نظام زاده، رئيس سازمان اوقاف و سفير سوريه در ايران نيز حضور داشتند، نوه امام با خيرمقدم به هيات سوري، فضاي جديد شكل گرفته دشمنان اسلام عليه مسلمين را يادآور شد و اظهار داشت: اگر دشمن در گذشته، به طور پنهاني با مسلمين به نبرد مي پرداخت اما امروز بطور آشكار دست به اين كار مي زند.

وي علت اين امر را بيداري جهان اسلام دانست و گفت: احياي تفكر ديني سبب بيداري تمام مسلمانان آزاده گشته و بر اين اساس شاهد رشد روزافزون اسلام خواهي در دنيا هستيم و اين دشمن را به هراس انداخته است و آنان را وادار كرده كه با تمام قوا به مبارزه با اسلام خواهي بپردازند.

سيد حسن خميني گام مهم جهت از بين بردن اين خواسته دشمن را وحدت مسلمانان دانست و افزود: مسلمين و كشورهاي مسلمان بايد فضاي كنوني دنيا را مدنظر قرار داده و بدانند كه اهداف دشمن، كشور و يا فرد خاصي نيست، بلكه آنان قصد مقابله با تمام مسلمانان را دارند. از اين رو، مسلمين بايد با كنار گذاشتن اختلافات اندك خود، زمينه وحدت بيشتر را فراهم آورند تا از اين راه بتوانند مقابل دشمنان خود ايستادگي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود روابط دو كشور ايران و سوريه را بعد از پيروزي انقلاب ، خوب توصيف كرد و گفت: اميدوارم اين روابط با توجه به شرايط حساس كنوني بيشتر از گذشته ادامه يابد و زمينه ساز پيوند بيشتر دو ملت گردد.

قبل از سخنان نوه امام، وزير اوقاف سوريه با ابراز خشنودي از حضور در جماران و ديدار با حجت الاسلام سيد حسن خميني به سطح روابط دو كشور اشاره كرد و افزود: خواست دولت و ملت سوريه ارتقا اين روابط مي باشد.

در پايان اين مراسم هدايايي توسط وزير اوقاف سوريه به نوه امام تقديم شد. حجت الاسلام سيد حسن خميني نيز يك جلد ديوان نفيس اشعار امام خميني (س) به وزير اوقاف سوريه هديه داد.