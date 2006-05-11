اختلاف استراليا با اندونزي درباره ايران تاثيري بر روابط كانبرا و جاكارتا نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، هاوارد گفت كه روابط نزديك استراليا با اندونزي تحت تاثير روابط حسنه جاكارتا با تهران قرار نخواهد گرفت.

هاوارد افزود: من هميشه با (سوسيليو بامبنگ) يودويونو رئيس جمهوري اندونزي رابطه خوبي دارم و حقيقت اين است كه ما در مورد برخي از مسائل از جمله ايران اختلاف داريم، اما اين امر روابط دوستانه ما را تحت تاثير خود قرار نخواهد داد.

هاوارد در گفتگو با بنگاه سخن پراكني استراليا(ABC) گفت كه وي روابط تهران و جاكارتا را درك مي كند.

نخست وزير استراليا با اشاره به اندونزي و ايران تصريح كرد: آنها دو كشور مسلمان هستند و مي توانم درك كنم كه رهبر بزرگترين كشور اسلامي در جهان از رئيس جمهوري ايران استقبال مي كند.

به گزارش مهر، اندونزي با دارا بودن قريب به 250 ميليون نفر مسلمان بزرگترين كشور اسلامي در جهان محسوب مي شود كه روابط صميمانه اي با جمهوري اسلامي ايران دارد.

همچنين اين كشور به خاطر موقعيت ژئو استراتژيك خود براي كشورهاي قدرتمند نيز حائز اهميت است.

هاوارد خاطر نشان كرد: به طور مشخص و روشن ما درباره ايران و تهديد توانايي هسته اي تهران ديدگاههاي متفاوتي داريم و شما نمي توانيد با هر چيزي كه يك رهبر دوست درباره حفظ دوستي خود با كشور ديگري مي گويد و يا عمل مي كند، موافق باشيد.

پيشتر در همين رابطه "الكساندر داونر" وزير امور خارجه استراليا نيز گفته بود كه كانبرا در روابط ايران و اندونزي دخالتي نخواهد كرد.

اين اظهارات در حالي است كه "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران براي شركت در پنجمين نشست گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه در جاكارتا پايتخت اندونزي به سر مي برد.