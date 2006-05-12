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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

طرح واكسيناسيون فلج اطفال اتباع خارج در قم اجرا مي شود

مرحله دوم واكسيناسيون فلج اطفال جهت اتباع خارجي زير 5 سال در قم اجرا مي‌شود.

مدير گروه بيماري‌هاي مركز بهداشت استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصريح كرد : مرحله دوم طرح واكسيناسيون تكميلي فلج اطفال جهت اتباع خارجي زير 5 سال از بيست و پنجم تا بيست و هشتم ارديبهشت ماه در سطح استان اجرا مي‌ شود.

دكتر يگانه با بيان اينكه مرحله اول طرح واكسيناسيون فلج اطفال در فروردين‌ماه اجرا شده است، يادآور شد : در مرحله اول اجراي طرح حدود 5 هزار و 500 نفر كه 95 درصد جمعيت هدف را در استان تشكيل مي‌داد، در برابر بيماري فلج اطفال واكسينه شدند.

وي گفت : اتباع خارجي كه در شهر قم اسكان دارند مي‌توانند در ايام ياد شده با مراجعه به مراكز بهداشتي و درماني، نسبت به واكسينه‌كردن كودكان زير 5 سال خود به صورت رايگان اقدام كنند.

وي با اشاره به اينكه 6 تيم مركز بهداشت قم كار واكسيناسيون را در حاشيه شهر قم انجام خواهند داد، اظهار كرد : مرحله دوم طرح واكسيناسيون فلج اطفال اتباع خارجي در روستاها توسط مراكز بهداشت روستاها انجام خواهد شد.
کد مطلب 324760

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