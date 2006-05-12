آسمان تهران فردا كمي ابري با افزايش ابر و رگبار پراكنده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، هواي استانهاي ساحلي درياي خزر و اردبيل كمي تا قسمتي ابري در برخي نقاط ابري همراه با مه صبحگاهي و احتمال رگبار پراكنده ، هواي استانهاي آذربايجان شرقي ، غربي ، كردستان ، زنجان، همدان ، مركزي ، ، اصفهان ، قم ، قزوين ، سمنان ، فارس ، يزد ، كرمان ، دامنه هاي زاگرس و شمال هرمزگان كمي ابري بتدريج از سمت غرب با افزايش ابر وزش باد و در بعضي نقاط با رگبار و رعدو برق پراكنده پيش بيني مي شود .

هواي استان سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با وزش باد و گرد و خاك ، هواي جنوب استان هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، ابوموسي ، قشم ، كيش و سيري صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با مه رقيق صبحگاهي و غبار محلي همراه خواهد بود .

هواي ساير استانهاي كشور صاف تا قسمتي ابري در بعضي نقاط نيمه ابري پيش بيني مي شود .

بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب به 32 و22 درجه سيلسيوس مي رسد.