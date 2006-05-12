مازاد تجاري چين 2 برابر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بنابر اعلام گمرك چين، مازاد تجاري اين كشور در ماه آوريل به 10.5 ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش، مازاد تجاري چين در آوريل سال 2005 فقط 4.6 ميليارد دلار بود كه امسال رشدي 128 درصدي يافت.

صادرات چين در ماه آوريل با 23.9 درصد افزايش به 76.9 ميليارد دلار رسيد، و در مقابل، واردات اين كشور نيز با 15.3 درصد رشد به 66.5 ميليارد دلار رسيد.

در چهار ماه نخست سال‌جاري ميلادي مازاد تجاري چين به 33.8 ميليارد دلار رسيد كه رشدي 60.2 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 2005 نشان مي‌دهد.

همچنين صادرات چين در چهار ماه نخست 2006 با 25.8 درصد افزايش به 274.2 ميليارد دلار و ارزش واردات نيز با 22.1 درصد افزايش به 240.4 ميليارد دلار رسيد.