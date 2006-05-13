راه اندازي مركز نجوم در كرج

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت: پروژه آسمان نماي " خواجه نصيرالدين طوسي " از مدتي قبل در شهرستان كرج در حال ساخت است و تاكنون بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي افزود: طرح ساخت اين پروژه با توجه به توانمنديهاي دانش آموزان و دانشجويان كرج در دستور كار قرار گرفت و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر عمليات اجرايي آن آغاز شد.

دادگو خاطر نشان كرد: اين پروژه پس از اتمام به عنوان مركز نجوم كرج در اختيار انجمن نجوم اين شهرستان قرار مي گيرد تا دانش آموزان و مدال آوران المپيادهاي نجوم شهر بتوانند از اين مركز بهره ببرند.

وي يادآور شد: اين مركز پس از پايان عمليات ساخت توسط كارشناسان و استادان مربوط به ادوات مورد نياز تجيهز خواهد شد تا به پيشرفت علاقه مندان اين رشته در كرج كمك شود.

دادگو اظهار اميدواري كرد : كار احداث اين مركز تا پايان سال جاري به پايان برسد و مورد بهره برداري علاقه مندان قرار گيرد.