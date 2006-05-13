5 هزار ميليارد ريال براي خريد محصولات كشاورزي اختصاص يافت

محمد علي شم آبادي در حاشيه بازديد از مراكز خريد محصولات كشاورزي ساري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري افزود: برنج، گندم، سيب زميني ، چاي ،پياز ،خرما ،ذرت ، حبوبات ، كشمش ، زعفران و ميوه هاي شب عيد از جمله محصولات كشاورزي هستند كه امسال به صورت تضميني از كشاورزان خريداري مي شود.

وي با اشاره به اينكه بر اساس مصوبه هيئت دولت سازمان تعاون روستائي موظف به خريد اين محصولات شده است، افزود: 5 هزار و 500 مركز خريد تعاون روستائي محصولات كشاورزي را از كشاورزان خريداري مي كنند.

رئيس سازمان تعاون روستائي كشور تشكيل هزار تعاوني جديد ، پرداخت نقدي خريد محصولات كشاورزي ، حذف واسطه ها، نظارت بيشتر بر عملكرد تعاوني ها ، جذب سرمايه ، جمع و نگهداري صحيح محصولات ، بازاريابي و توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي محصولات كشاورزي را از مهم ترين برنامه هاي اين سازمان اعلام كرد.