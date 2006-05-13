درس ايرانشناسي در دانشگاه فورابه سيرالئون ارائه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين كلاس هاي يك ماهه جمعي از استادان، دانشجويان و دوستداران فرهنگ و تاريخ ايران زمين شركت دارند.



كلاس هاي اين دوره شامل فرهنگ، هنر و تمدن ايران در زمان اشكانيان، ساسانيان آخرين حكومت ايران باستان و پايان بي عدالتي، فرهنگ و تمدن ايران در زمان ساسانيان، اديان درزمان ساسانيان، خط، ادبيات، آموزش تيراندازي، شنا و چوگان بازي در زمان ساسانيان، معماري، حجاري، گچ بري و كاشي كاري در زمان ساسانيان، هنر و صنعت در زمان ساسانيان ، اهميت موسيقي در زمان ساسانيان، دلايل شكست ساسانيان و ورود اسلام به ايران است.



بر اساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، محمدرضا قزلسفلي - وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سيرالئون گفت: تاكنون استقبال بسيار خوبي از اين كلاس ها از سوي علاقمندان به عمل آمده است.

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