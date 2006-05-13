درس ايرانشناسي در دانشگاه فورابه سيرالئون ارائه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين كلاس هاي يك ماهه جمعي از استادان، دانشجويان و دوستداران فرهنگ و تاريخ ايران زمين شركت دارند.
كلاس هاي اين دوره شامل فرهنگ، هنر و تمدن ايران در زمان اشكانيان، ساسانيان آخرين حكومت ايران باستان و پايان بي عدالتي، فرهنگ و تمدن ايران در زمان ساسانيان، اديان درزمان ساسانيان، خط، ادبيات، آموزش تيراندازي، شنا و چوگان بازي در زمان ساسانيان، معماري، حجاري، گچ بري و كاشي كاري در زمان ساسانيان، هنر و صنعت در زمان ساسانيان ، اهميت موسيقي در زمان ساسانيان، دلايل شكست ساسانيان و ورود اسلام به ايران است.
بر اساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، محمدرضا قزلسفلي - وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سيرالئون گفت: تاكنون استقبال بسيار خوبي از اين كلاس ها از سوي علاقمندان به عمل آمده است.
دوره جديد كلاس هاي درس ايرانشناسي از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سيرالئون در دانشگاه «فورابه» شهر فريتاون آغاز شد.
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