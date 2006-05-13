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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۰۹

15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعال هستند

15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعال هستند

مديركل دفتر برنامه ريزي فرهنگي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: 15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعاليت مي كنند.

علي كريمي فيروز جائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: 15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعاليت دارند و 120 مركز خدمات مشاوره اي و روان شناختي در استانها در زمينه مشاوره تحصيلي ، سازگاري عاطفي  و نابساماني هاي خانوادگي و بهداشت رواني خدمات ارائه مي دهند.

به گفته وي ، مهمترين برنامه هاي سال جاري وزارت آموزش و پرورش را ، توجه به مناطق محروم كشور و توجه به بعد اخلاقي و تربيتي دانش آموزان تشكيل مي دهد.

فيروز جائي از ايجاد معاونت پرورشي ، احياي امور تربيتي و همچنين ستاد اوقات فراغت در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

 

کد مطلب 325065

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