15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعال هستند

علي كريمي فيروز جائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: 15 هزار مشاور در دبيرستانهاي كشور فعاليت دارند و 120 مركز خدمات مشاوره اي و روان شناختي در استانها در زمينه مشاوره تحصيلي ، سازگاري عاطفي و نابساماني هاي خانوادگي و بهداشت رواني خدمات ارائه مي دهند.

به گفته وي ، مهمترين برنامه هاي سال جاري وزارت آموزش و پرورش را ، توجه به مناطق محروم كشور و توجه به بعد اخلاقي و تربيتي دانش آموزان تشكيل مي دهد.

فيروز جائي از ايجاد معاونت پرورشي ، احياي امور تربيتي و همچنين ستاد اوقات فراغت در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.