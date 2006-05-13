مدير نشر مبنا : فقدان قانون كپي رايت در ايران مانع توسعه نشر الكترونيك است

اين ناشر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در حوزه نشر الكترونيكي ناشران فعاليت هاي مفيدي انچام داده اند. در سال هاي اخير شاهد رشد اين صنعت در كشور خود بوده ايم تا جايي كه اين نشر به عنوان مكمل نشر سنتي و بازوي توانمند آن در عرضه و پخش كتاب مطرح است .

فرزين ادامه داد : متاسفانه از سوي دولت هيچ اقدام ستادي در زمينه حمايت از نشر الكترونيك صورت نگرفته است و كاستي هاي موجود در قانون كپي رايت و عدم اجراي آن، نشر الكترونيك را به امري مخاطره آميزتبديل كرده است. البته ماهيت اين نشر كه داراي ماهيت اشتراكي محلي و جهاني است راه خود را به سوي توسعه در سطح بين المللي پيدا مي كند .

مدير نشر مبنا خاطرنشان كرد : در صورتي كه از سوي آموزش و پرورش و رسانه ملي و كانون هاي فرهنگي اهميت بيشتري به مطالعه داده شود ميزان استقبال اقشار مختلف جامعه از كتاب افزايش مي يابد. برخلاف تصور گروهي كه رسانه هاي تصويري و صوتي را مانع توسعه نشر سنتي مي دانند بايد گفت كه علت اصلي دوري جوانان از كتاب بي انگيزگي آنها و پايين بودن سطح تاليف و تحقيق در ايران است .

اين ناشر تصريح كرد : تا زماني كه در ميان ايرانيان ضرورت تحقيق و مطالعه احساس نمي شود و مشكلات اقتصادي آنان را به صرف وقت طولاني براي تهيه مايحتاج اوليه زندگي وا مي دارد فرهنگ كتابخواني در سطحي نازل باقي خواهد ماند. حمايت از نشر پشتيباني از فرهنگ و دانش ايراني است .

وي ادامه داد : نشر الكترونيك ايران نسبت به نشر سنتي پيشرفت بيشتري داشته است و دليل اين امر را بايد در اتكاي آن بر تلاش و پشتكار ناشران اين حوزه جستجو كرد. همياري و تعامل ناشران بزرگترين حامي فعاليت آنها در عرصه جهاني است و توسعه صادرات نشر الكترونيك را موجب مي شود .

فردين ، مدير نشر الكترونيكي مبنا، در پايان گفتگو با مهر تاكيد كرد : برخي از محصولات نشر الكترونيكي ما به خصوص در حوزه ترجمه آن لاين توانسته اند علاوه بر جذب مخاطب ايراني مورد توجه فارسي زبانان كشورهاي ديگر قرار بگيرند .