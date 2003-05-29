وزراي ارشد دولت انگليس از پيش نويس اساسنامه جديد اتحاديه اروپا حمايت كردند

به گزارش بي بي سي جك استراو وزير امور خارجه انگلستان در مقاله اي در مجله تايمز لندن محافظه كاران را بعلت مخالفتشان با طرحهاي پيشنهادي مورد انتقاد قرار داده است .

گوردون براون وزير دارايي انگلستان نيز درمقاله اي در مجله وال استريت گفت: دولت تحت هر شرايطي راه خود را خواهد رفت.

محافظه كاران براي تصويب اين پيش نويس تقاضاي برگزاري رفراندوم كرده اند . آنها مي گويند اين اساسنامه گامي بسوي ايجاد يك اروپاي فدرال است كه حاكميت انگلستان را در بسياري از حوزه هاي سياسي از بين مي برد.

استراو همچنين ميگويد: محافظه كاران خواهان مذاكرات مجدد در مورد پيمانهاي قديمي هستند و مي خواهند انگلستان در اتحاديه اروپا يك عضو درجه دو باشد .

او مي گويد : آنها كه با اين پيش نويس مخالفت مي كنند كساني هستند كه پيمان ماستريخت سال 1992 را پايان حكومت مستقل انگلستان مي دانستند . بنظر مي رسد آنها به اشتباه خود پي نبرده اند .

او افزود: اين پيش نويس تغييرات قابل ملاحظه اي در نوع ارتباط اتحاديه اروپا با كشورهاي مستقل عضواين اتحاديه ايجاد نمي كند . اساسنامه جديد براي انگلستان اين شانس را ايجاد مي كند كه كه در اتحاديه اروپا نقش رهبريت داشته باشد.

پيش نويس طرحهاي پيشنهادي مواردي از قبيل وجود يك رياست جمهوري پرقدرت، يك وزير امور خارجه ، سياست خارجه مشترك واختيارات اجرايي قانوني با هويت قانوني براي اتحاديه اروپا را مطرح مي كند.

