مصرف بستني غير پاستوريزه و سنتي موجب ابتلا به اسهال و تب مي شود

دكتر سيد احمد سيادتي ، فوق تخصص كودكان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: والدين بايد بستني هاي پاستوريزه را براي كودكان خود تهيه كنند چون بستني هاي سنتي داراي مشكلاتي نظير آلودگي به ميكروب هستند.

وي اظهار داشت : مصرف بستني هاي غير پاستوريزه و به شيوه سنتي در دراز مدت مي تواند موجب موجب ابتلاي فرد مصرف كننده به تب مالت به عنوان بيماري مزمن شود.

سيادتي تصريح كرد : در برخي موارد مواد به كار رفته در بستني ها نظير وانيل و مواد رنگي، ممكن است براي افراد مصرف كننده به ويژه افرادي كه زمينه بروز آلرژي و آسم را دارند، آلرژي زا باشد . بنابراين بستني ها بايد پاستوريزه و از مكان هاي مطمئن خريداري شود.

وي ادامه داد : بستني هاي غير پاستوريزه و بدون بسته بندي كه توسط دستفروشان توزيع مي شود نبايد مورد استفاده قرار گيرد چون مي تواند موجب ايجاد عفونت و عوارض ناشي از آن در بدن شود.

اين پزشك فوق تخصص كودكان اظهار داشت : در برخي از شهرستانهاي كشوربه علت وجود آلودگي هايي نظير دام هاي آلوده و عدم جوشاندن شيرهاي مصرفي، تب مالت نسبت به ساير شهرستانها بيشتر مشاهده مي شود ، بنابراين پاستوريزه بودن مواد اوليه براي تهيه بستني از اهميت زيادي برخوردار است.



